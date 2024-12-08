دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المتواصلة لتوفير إمدادات مياه آمنة ومستدامة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 82% من مشروع خزان المياه في حصيان بسعة 120 مليون جالون وبتكلفة 290 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لضمان أمن الطاقة والمياه. ويأتي خزان المياه في حصيان بسعة 120 مليون جالون إضافة إلى الخزانات التي تم تدشينها هذا العام في الليسيلي ونخلي وحتا، في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه وتوفير إمدادات مستقرة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي. ومع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل، ستصل السعة التخزينية لإمارة دبي إلى مليار و121 مليون جالون من المياه المحلاة."

من جانبه، أشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مشروع خزان المياه في حصيان يعتمد أحدث المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، ما يسهم في تعزيز موثوقية شبكة المياه في دبي ويتيح مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على المياه.

-انتهى-

#بياناتحكومية