دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها من خلال "متجر ديوا" باقة واسعة من العروض والخصومات بالتعاون مع 471 شركة من القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من 818 عرضاً من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة على تطبيق الهيئة الذكي المتوفر على منصات «IOS» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية. وتوفر الهيئة أيضاً لمتعامليها أصحاب الهمم مجموعة إضافية من الخدمات والخصومات مثل النوادي الصحية والبرامج التعليمية وبرامج التأهيل وغيرها.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتعزيز جودة الحياة وسعادة كافة المعنيين، وترسيخ قيم الإيجابية والاستدامة في المجتمع، وتشجيع المتعاملين على تبني نمط حياة واعٍ ومسؤول، انسجاماً مع الجهود الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وأضاف معالي الطاير: "ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، نلتزم بتحقيق السعادة والرفاهية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تولي سعادة الأفراد والمجتمع أهمية بالغة. ونحرص على تحليل وفهم تجارب المعنيين لترسيخ التميز والقدرات الاستباقية والاستجابة الفورية لتخطي التوقعات. وقد تبنّت الهيئة هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها ذات قيمة مضافة، ما أسهم في ارتفاع نسبة سعادة المجتمع من الهيئة من 82% في عام 2013 إلى 93.02 % في 2022. وفي العام 2022، سجلت الهيئة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية."

وتشمل عروض "متجر ديوا" خصومات على باقات الاتصالات، والحياة الذكية، وخدمات المصارف، والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، والسفر والترفيه، وخدمات البنوك، والتسوق، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها. إضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة من خلال المتجر عروضاً حصرية لتوفير أجهزة التحكم بالاستهلاك والأجهزة المعززة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، كما تتوفر أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.

وإلى جانب "متجر ديوا"، توفر الهيئة لأصحاب الهمم مجموعة من الخدمات الذكية المؤهلة التي تسهل حصولهم على الخدمات والمعلومات التابعة للهيئة بيسر. وتقدم الهيئة خصومات لأصحاب الهمم المواطنين من خلال بطاقة "سند" لبعض الخدمات من بينها رسوم تشغيل وإيقاف خدمة الكهرباء والمياه، رسوم فحص العداد (في حالة سلامة العداد)، رسوم تحديث معلومات المتعامل مجاناً ورسوم إصدار شهادة المخالصة.

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