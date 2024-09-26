أبوظبي : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر 2024 غداً الجمعة بقيمة إجمالية تبلغ (810,693,576.22) درهم، بزيادة قدرها (91,728,008) درهم عن سبتمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (718,965,568.68) درهم.

يبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر (48,735) مستفيداً، بزيادة قدرها 1,916)) مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي 2023 الذي بلغ فيه العدد (46,819) مستفيداً.

تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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