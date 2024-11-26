أبوظبي: قالت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية إن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2024 والتي من المقرر أن تصرف غداً الأربعاء تبلغ (803,536,358.33) درهم، بزيادة قدرها (54,484,166) درهم عن نوفمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات (749,052,192.81) درهم.

ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر (49,067) متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1,681)) مستفيد عن نوفمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد (47,386) مستفيد.

تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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