أفاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن اجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما وصل اجمالي شهادات المنشأ إلى 22693 شهادة.

وأشاد بتطورات القطاع الاقتصادي في الإمارة وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة، موضحاً أن تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية جاءت على رأس توجهات رؤية عجمان 2030، وأكد ان غرفة عجمان تسعى إلى تحقيق توجهات الإمارة وأهدافها الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار وتشكيل بيئة مواتية للأعمال وتنمية حجم التجارة وتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح مدير إدارة شؤون الأعضاء عن قائمة الدول التي يتم التصدير لها من عجمان، بحيث تصدرت العراق والسعودية القائمة ثم الكويت وتركيا واثيوبيا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

من جانبها كشفت جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4% حيث وصل عدد عضوية المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية مقارنة بـ 770 خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يعكس تطور القطاع الصناعي وتميز الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وبيئة مستدامة للمنشآت الصناعية.

وأكدت أن غرفة عجمان تستهدف زيادة عضوية المنشآت الصناعية في الإمارة والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعمل على مواكبة أهدافها الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحفيز الابتكار وتشجيع القطاع الصناعي على استخدام الحلول المبتكرة والذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا