سلطان بن سليم: خططنا تواكب التوجهات والرؤية الوطنية

عبد الله بوسناد: التزام راسخ بدعم جهود التوطين في دولة الإمارات

دبي: انسجاماً مع رؤية حكومة دبي والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، و توجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في المواطن ورفع معدلات التوطين، تُطلق جمارك دبي مبادرة نوعية لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لشغل وظيفة "مفتش جمركي" بالدائرة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الدائرة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين ومساهمتهم الفعّالة في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودورها في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 من خلال الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب التغيرات العالمية حيث خصصت الدائرة برنامجاً مهنياً في التفتيش الجمركي لمن سيتم ترشيحهم من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024" ، لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لمدة 7 أشهر داخل الدولة وخارجها قبل الالتحاق بالوظائف الشاغرة، وذلك ضمن مبادرة "مسار 33" الرائد الذي ابتكرته الدائرة ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كافة الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في الإمارة، ويهدف "مسار 33" إلى رفع القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، عبر العديد من المبادرات والبرامج المهنية والمنح الدراسية المتنوعة، حيث تعد جمارك دبي ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز كفاءتها وانتاجيتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، بما يلبي تطلّعات دبي الريادية نحو المستقبل.

أهداف البرنامج

يسعى البرنامج المهني لرعاية وتأهيل المواطنين من خرّيجي الثانويّة العامّة الجدد إلى تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتي بما يتواءم مع رؤية حكومة دبي، بدمج المواطنين في سوق العمل منذ المراحل العمرية المبكرة ما يحقق التفوق والتنافسية لهم في المستقبل، بالإضافة الى بناء قدرات المفتش الجمركي على أسس علمية وتدريبية متطورة للتصدي للمخاطر الأمنية وحماية المجتمع والاقتصاد من التهرب الجمركي وتهريب الممنوعات حيث تسجل نسبة التوطين بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي 100%.

مشاركة فاعلة

قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تحرص من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة الموجه لتدريب وتأهيل المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية لدولة الإمارات التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن، مثمناً دور جمارك دبي في تنويع مشاريعها التي تواكب خطة حكومة دبي وغايات أجندتها الاجتماعية والاقتصادية وذلك لتعزيز تنافسية المواطنين في سوق العمل سواء للقطاع العام أو الخاص وفق استراتيجية طموحة لتشجيع وتحفيز سياسات التوطين.

استقطاب المواطنين

أكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي أن الدائرة توفر عدداً من البرامج التخصصية وفق أعلى المستويات لاستقطاب الشباب المواطنين واشراكهم في العملية التنموية، من خلال "مسار 33" الذي يواكب مستهدفات أجندة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عملية التوطين سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، حيث تمكّن البرامج المنضوية تحت مظلة "مسار 33" المواطنين من اكتساب المعارف، والخبرات الميدانية، والمهارات الفنية، التي تأهلهم للالتحاق بسوق العمل وفق المسار المهني المعتمد، مشيراً إلى أن رعاية حديثي التخرج من الثانوية العامة للتدريب المهني الجمركي يأتي استكمالاً للإنجازات المحققة لدائرة جمارك دبي في مجال تأهيل المواطنين والنتائج الايجابية المحققة خلال المرحلة الماضية عبر سلسلة من البرامج المتنوعة والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الأكثر طلباً للوظائف، حيث نحرص من خلال خططنا المتواصلة إلى تعزيز كفاءة المواطنين ومنحهم الفرص المهنية التي يتطلعون إليها بما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4 محاور

وتفصيلاً أعلن محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي عن فتح باب الترشّح للالتحاق ببرنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين خلال معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024” ورابط موقع "وظائف دبي" الرسمية لوظائف حكومة دبي، حيث صُمم البرنامج على 4 محاور أساسية وهي برامج المهارات الرقمية، البرامج السلوكية، برامج العلوم الجمركية، البرامج الأمنية، التدريب العملي في الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة بالإضافة الى التدريب العملي خارج الدولة بالتعاون مع شركاء الدائرة الإستراتيجيين متضمنناً برنامجاً متكاملاً للإرشاد المهني.

وقال:" تجد البرامج التي توفرها جمارك دبي إقبالاً متزايداً من الشباب المواطنين وهو ما يؤكد نجاح تجربة الدائرة في استقطاب الكوادر الوطنية لصناعة قادة المستقبل في العمل الجمركي عبر عدة مسارات اكاديمية ومهنية تخصصية مما يتيح للخريجين الجدد فرصة للتأهل للعمل في دائرة جمارك دبي حيث توجد 80 وظيفة شاغرة مخصصة للخريجين من برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين."

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