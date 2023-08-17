شهدت خدماته المصرفية عبر الهاتف المتحرك نموًا بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي وتم إجراء ما يزيد عن 50% من معاملات التمويل الشخصي رقميًا

أبوظبي: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، نموًا ملحوظًا في إطار نجاحاته المستمرة لتطوير خدماته المصرفية الرقمية، حيث يشهد المصرف إقبالًا متزايدًا من متعامليه على خدماته الرقمية. وكشفت أحدث إحصائيات المصرف أن نحو 80% من متعاملي المصرف يعتمدون اليوم، على منصاته الرقمية لإجراء معاملاتهم، ما يؤكد على نجاحه والتزامه بتوفير حلول مصرفية ملائمة ومبتكرة.

وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي" نموًا بنسبة 27% في تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بالمقارنة مع العام الماضي، ونموًا بنسبة تزيد عن 50% في إقبال المتعاملين على الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الشخصي من خلال تطبيق الهاتف المتحرك. كما سجل المصرف زيادة بنسبة 142% في عدد المتعاملين الجدد الذين فتحوا حساباتهم المصرفية باستخدام تقنية بصمات الأصابع الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي. وتؤكد هذه الإنجازات على تركيز المصرف القوي على تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وضمان الوصول السريع والميسور إلى خدماته المالية.

وقد أثبتت فعالية تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال البيانات والنتائج، حيث يقوم كل متعامل المصرف باستخدام التطبيق 24 مرة كمعدل متوسط شهريًا، كما تزايدت معدلات إجراء المعاملات من خلال التطبيق، وهو دليل آخر على جهود المصرف المستمرة لتقديم واجهات مستخدم وميزات سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.

وقال فيرناندو بلازا لوبيز، رئيس التحولات الرقمية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: "يعد التقدم الذي أحرزناه على مستوى تبني متعاملينا لخدماتنا المصرفية، مؤشرًا على فعالية استراتيجيتنا الرقمية، وأحد ثمار تركيزنا على تبني أحدث التقنيات وتطوير الحلول الرقمية التي تلبي تطلعات المتعاملين في المقام الأول. وقد مكنتنا الرؤى والبيانات التي حصلنا عليها من "مركز القيادة الرقمي" الخاص بنا، من اتخاذ قرارات مستنيرة، مما زاد من قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لمتعاملينا. وفيما نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار الرقمي، سيظل المصرف ملتزمًا بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة، وتمكين متعاملينا من إجراء معاملاتهم المصرفية في إطار من الملائمة والثقة."

وقد قدم "مصرف أبوظبي الإسلامي" 19 خدمة رقمية جديدة في العام 2023، ما أسهم في توسيع نطاق قدراته الرقمية وتلبية مختلف المتطلبات المالية لمتعامليه. وتشمل هذه الخدمات الجديدة التي يمكن الوصول لها من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، إصدار شهادات تحويل الراتب ورقم (IBAN) وشهادات الرصيد، والتقدم بطلب للحصول على بطاقة إضافية، وتأجيل الأقساط وترقيات شريحة المتعاملين وتسجيل الدخول بسهولة إلى تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass).

كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن زيادة بنسبة 78% في الاشتراك في الاكتتابات العامة رقمياً مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتطور القدرات الرقمية واقبال المتعاملين عليها. كما سجّل المصرف إقبالًا متزايدًا من طرف المتعاملين الأفراد وبنسبة 80% على المشاركة في الاكتتابات العامة من الخلال تطبيق الهاتف المتحرك، مستفيدين من واجهة المستخدم سهلة الاستخدام والمعاملات الآمنة. ويدعم المصرف استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسع في أسواق رأس المال، كما يلعب دورًا حيويًا في تسهيل مشاركة المتعاملين في جميع الاكتتابات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 182 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.