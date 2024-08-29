الشارقة، يستضيف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين من الساحتين المحلية والعالمية في الدورة السابعة من فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار" التي تقام يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية".

ويشارك المتحدثون في سلسلة من الفعاليات ضمن أجندة أعمال المنتدى، تشمل خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل، يناقشون خلالها تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في المجالات الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

توجهات الاقتصاد الوطني

وتشمل قائمة المسؤولين الحكوميين، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة خليفة مصبح أحمد الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

وتضم القائمة، سعادة أحمد بن عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".

قادة قطاعات متنوعة

ويجمع المنتدى نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات وشركات وهيئات إماراتية، منهم: سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "مجموعة بيئة"؛ وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وسعادة سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة.

كما يستضيف المنتدى أحمد الدرويش الرئيس التنفيذي لشركة فالكون روبوتيكس، وحامد آل حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة جراسيا، ومحمد أبو الشيخ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة لوك إي آي، وطلال الطباع المدير العام لـ كوين مينا، وكريم عياد الرئيس التنفيذي لشركة "اكتب"، وخالد الشيخ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مختبرات بروجنيكا، ومحمد جاويش المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "اَي سكول" لتكنولوجيا التعليم، وبدر العيسى الرئيس التنفيذي لمجتمع إمكان لريادة الأعمال" وأحمد حمود، المدير العام لشركة اليسكا تكنولوجيز.

رواد أعمال وخبراء محليين وعالميين

وتجسيداً لحرص "منتدى الشارقة للاستثمار" على التنوّع في القطاعات والساحات الجغرافية، يفتح المنتدى أبوابه للاستماع إلى مجموعة بارزة من الخبراء وقادة الأعمال من مختلف التجارب الاقتصادية العالمية، وهم: ومورجان ألدريد الرئيس التنفيذي لديجيتال إنرجي، وليزل ييرسلي الرئيس التنفيذي لشركة "اكين"، وبوبي ستاتلمان الرئيس التنفيذي لشركة "فاكلونس للذكاء الاصطناعي" ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، وراجيش جارج المدير المالي للمجموعة والاستدامة في شركة لاندمارك للتجزئة، وكريس فيد النجم الإذاعي ورائد الأعمال.

حكايات نجاح من حول العالم

ويقدم المنتدى للحضور والمشاركين في دورته المقبلة حكايات نجاح وخلاصة تجارب وخبرات أصحاب الأعمال والشركات من بيئات مختلفة، حيث يتيح لجمهوره التعرف على تجربة جيجار ساجار مؤسس شركة تريليف هولدنغ ، ودريوش سودي مؤسس شركة أرينا كابيتال"، و ريج أثوال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرشول هولدينغز، و بريار بريستيدج المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بريستيدج.

منصة عالمية مؤثرة

وحول اختيار قائمة المتحدثين في منتدى الشارقة للاستثمار هذا العام، أكد مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة "منتدى الشارقة للاستثمار"، حرص المنتدى على تقديم أفضل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في مجال الاستثمار والتنمية والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال متحدثين يتحلون بالخبرة والتخصص والتجربة الاقتصادية الغنية، مشيراً إلى أن أجندة هذا العام تتناول أهم التحديات والفرص العالمية التي تنتجها المرحلة وتبحث في عناوين كبرى تشكل اهتماماً مشتركاً لصناع القرار وقادة الأعمال في مختلف اقتصادات العالم.

ويعتبر "منتدى الشارقة للاستثمار" من أبرز وأهم الفعاليات التنموية على المستويين المحلي والإقليمي، ويتناول عبر أجنداته المتعاقبة أبرز المستجدات الاقتصادية وأثرها على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبحث دور المستثمرين في توجيه دفة اقتصادات العالم نحو التنمية والاستدامة.

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