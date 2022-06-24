بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2031 مبايعة بقيمة 5.15 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و1757 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 154 مبايعة بقيمة 333 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 223 مبايعة بقيمة 632 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 527 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.73 مليار درهم منها 81 رهونات أراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و435 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.59 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 702 مليون درهم وأخري في منطقة القوز الثالثه بقيمة 352 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 151.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

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