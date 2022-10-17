في إنجاز تاريخي ونوعي على مستوى إمارة أبوظبي

أكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية تكرمان أكثر من 70 من خريجي برنامج "الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات" خلال معرض جيتكس 2022

البرنامج يهدف لتمكين موظفي الجهات الحكومية من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لإدراك قيمة البيانات في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

الإعلان عن تخصيص 40 مقعداً مجانياً للراغبين بالانتساب للبرنامج

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كرّمت أكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية دفعة جديدة من موظفي حكومة أبوظبي المنتسبين لبرنامج "الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات" للجهات الحكومية والذي يهدف إلى صقل المهارات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة البيانات وتوثيقها بمعايير عالمية.

وبتخريج هذه الدفعة، تصل نسبة الموظفين العاملين في الجهات الحكومية في أبوظبي من الحاصلين على شهادة " ممارس" في برنامج " الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات" إلى 8% من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه الشهادة التخصصية على مستوى العالم، ما يعتبر إنجازاً نوعياً وفريداً من نوعه على مستوى الإمارة.

هذا وقد أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية عن تخصيص 40 مقعداً مجانياً للجمهور وأفراد المجتمع للانتساب لبرنامج "الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات"، على أن تتم عملية الاختيار ضمن معايير وضوابط محددة وشروط معينة يجب توافرها في المتقدمين.

وقد جرى التكريم على هامش مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 – 14 أكتوبر 2022، وقد قام معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، بتكريم الخريجين بحضور سعادة الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية.

وقد تم تخريج ما يزيد عن 70 موظفاً من حكومة أبوظبي من 30 جهة حكومية، والذين حصلوا على شهادة "اخصائي معتمد في إدارة البيانات". ويحصل الخريجون في هذا البرنامج على شهادة معترف بها عالمياً، بالإضافة لاكتساب خبرات ومعرفة قيمة بجميع جوانب إدارة البيانات داخل المؤسسة، عبر مدرسين مرموقين على مستوى العالم.

ويتماشي تقديم هذا البرنامج مع الجهود الحكومية الرامية إلى دعم إمارة أبوظبي لتصبح أكثر اعتمادا على البيانات في جوانب الحوكمة، وتعزيز ريادتها في هذا المجال. وقد تم تقديم هذا البرنامج التدريبي في الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2022 بواقع أسبوعين لكل دفعة ضمن كل مرحلة وبحيث يكون الحضور شخصي.

وقال سعادة الدكتور ياسر النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: "يسرنا التعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية في إطلاق برنامج شهادة البيانات التخصصية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، الذي يسعى إلى صقل خبرات ومهارات موظفي حكومة أبوظبي في مجال إدارة البيانات ودعمهم بالمعرفة اللازمة لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من البيانات من جهة، والنجاح في أداء أدوارهم الوظيفية من جهة أخرى"

وأضاف النقبي: "يأتي تخريج هذه الدفعة من برنامج " الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات" تماشياً مع جهود أكاديمية أبوظبي الحكومية الرامية إلى تطوير الكفاءات التخصصية الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير البرامج التدريبية التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية والمصممة لتواكب متطلبات وتطورات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، بما يتيح الفرصة لموظفي حكومة أبوظبي للمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في أبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وقال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: "يهدف البرنامج إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومات عمل قائمة على البيانات، وتمكين موظفي الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة في مجال إدارة البيانات تمهيداً لإدراك قيمة البيانات في مجال الحوكمة، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية".

وأضاف: " نتطلع من خلال هذا البرنامج لرفع مؤشر نضج البيانات في الجهات الحكومية، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تدريب وتأهيل أكثر من 150 موظفا من موظفي الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجال إدارة البيانات وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية المعروفة في هذا المجال".

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي كجزء من برنامج بيانات أبوظبي التابع لهيئة أبوظبي الرقمية، والذي يهدف إلى إحداث تحوّل قائم على البيانات لجعل البيانات متاحة بشكل أكبر وتسهيل الوصول إليها وزيادة تأثيرها.

جدير بالذكر أن برنامج "الأخصائي المعتمد في إدارة البيانات" يعتبر برنامجاً معتمداً عالميًا في إدارة البيانات تديره شركة DAMA International. ويوجد حاليًا 4088 أخصائي معتمد في إدارة البيانات موزعين في 98 دولة.

#بياناتحكومية

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هيئة أبوظبي الرقمية

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