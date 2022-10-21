بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2170 مبايعة بقيمة 5.9 مليار درهم، منها 147 مبايعة للأراضي بقيمة 1.12 مليار درهم و2023 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.79 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 421 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 305 مبايعة بقيمة 537 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 212 مبايعة بقيمة 677 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 171 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.72 مليار درهم منها 140 رهونات أراضي بقيمة 844.54 مليون درهم و286 رهونات فلل وشقق بقيمة 872.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 440 مليون درهم وأخري في منطقة ام الشيف بقيمة 130 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 107 هبة بقيمة 387.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 66 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 60 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.