استأجرت أرضاً بمساحة 323 ألف قدم مربع وبقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم

· المرزوعي: فخورون بالمكانة التي تحتلها حرة الحمرية كشريك رئيسي في دعم التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة والذي يعد التصنيع أحد أهم محاورها السبعة.

· نيراج كي شارما: عملنا في المنطقة الحرة بالحمرية سرّع من خطوات الشركة وتوجهاتها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة لتصنيع الصلب على مستوى الشرق الأوسط.

الشارقة: تواصل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، تأكيد مكانتها كمركز رائد للشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز تنافسية المستثمرين فيها، حيث أعلنت شركة "تريند إندستريز" التي تتخذ من المنطقة مقرا لها منذ العام 2006 عن توسيع عملياتها ونشاطها باستئجار أرضاً بمساحة 323 ألف قدم مربع، لبناء منشأة جديدة بقيمة استثمار إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم، حيث تستهدف من خلال التوسعة تعزيز قدرتها الإنتاجية من 3,600 طن إلى 8,400 طن سنويا، مما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة مثلى للاستثمار في قطاع صناعة الصلب.

وتم الإعلان عن التوسعة الجديدة لشركة تريند إندستريز، من خلال توقيع اتفاقية من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ونيراج كي شارما، المدير التنفيذي للشركة، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع القائم في المنطقة والذي يوفر حلول مبتكرة في مجال تصنيع (صهاريج التخزين وخزانات استقبال الهواء وأوعية الضغط وتصنيع وتركيب الهياكل الثقيلة والصوامع ومزالق وحدات التبريد وتجميع الأنابيب لمقطورات حقول النفط والرافعات والسلالم المتحركة وخزانات الصرف الصحي والمقطورات الهيكلية)، كما اطلع سعادته على مراحل الإنتاج وآلياته التي تقوم وفق أحدث المعايير العالمية، وتشغل أكثر من 134 موظف وفني.

بيئة محفزة

ورحب سعادة سعود سالم المزروعي، بهذا الإعلان مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما خاصا لاستثمارات الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب، وتوفر بيئة محفزة للفاعلين في هذه الصناعات، من خلال بنية تحتية توافق متطلبات الصناعة وميناء داخلي ورئيسي يسهم بشكل أساسي في دعم عمليات استيراد وتصدير المواد الخام والمنتجات، مشيرا إلى أن السبب وراء توسع هذه المصانع في المنطقة واستقطاب شركات عالمية أخرى، يعود إلى كفاءة منظومتها المتطورة التي تضمن لهم تدفق المواد الأولية بشكل منتظم يسمح لخطوط الإنتاج بالعمل بأقصى طاقاتها، فضلا عن الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المنطقة، والتي تربط المصنعين بأكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم.

وأعرب سعادة سعود سالم المزروعي، عن فخره بالمكانة التي تحتلها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية كشريك رئيسي في دعم التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة، والذي يعد التصنيع أحد أهم المحاور السبعة الذي توفره المنطقة بإمكانيات استثمارية عالية وقدرة على جذب رؤوس الأموال النوعية والمستدامة للارتقاء بقدرة الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي.

شركة رائدة

من جانبه أعرب نيراج كي شارما المدير التنفيذي للشركة، عن سعادته بهذا القرار، وأكد قائلا: إن العمل في المنطقة الحرة بالحمرية سرّع من خطوات الشركة وتوجهاتها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة لتصنيع الصلب على مستوى الشرق الأوسط، من خلال توسيع نطاق أعمالنا وزيادة عدد موظفينا ونوعية المعدات المستخدمة، لاسيما وأننا نجحنا بفضل ما تقدمه حرة الحمرية من تسهيلات ومزايا استثنائية وموقع استراتيجي يتوسط أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي مكننا من إنشاء مصنع استطاع أن يلبي احتياجات عملائه ويصل إليهم في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، لذلك نسعى من خلال المنشأة الجديدة إلى توسيع قاعدة عملائنا وفتح أسواق جديدة لنا في قارة إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا والهند، بالإضافة إلى استهداف قطاعات تصنيعية جديدة في النفط والغاز وقطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب القطاعات التي نعمل عليها حاليا لاسيما الإنشاءات والصناعات التحويلية.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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