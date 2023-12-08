721 سيدة وصاحبة اعمال شاركن في فعاليات ومبادرات المجلس خلال العام الجاري

كشفت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عن استمرارية تنفيذ المبادرات الرئيسية للمجلس واستحداث مبادرات جديدة توائم وتواكب توجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية وذلك ضمن الخطة التنفيذية للعام 2024 بحيث سينفذ المجلس مبادرات "سيارتي، ازرع واحصد، رفوف، ريوقي، المنصة الرياضية، عيادة الاعمال، منصة HUB للأعمال، زام ـ ZAAM " لتساهم المبادرات بشكل مباشر في النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية وتشجيعها ومساندتها للدخول إلى سوق العمل ودعم استثماراتها ومشاريعها وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر.

وأفادت أن المجلس يعتمد ضمن أجندته للعام القادم حزمة من الشراكات والملتقيات والفعاليات المتخصصة والداعمة لتحقيق اهداف المجلس الرامية إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمرأة وتمكين السيدات من تنفيذ وتطوير مشاريع تجارية وصناعية وخدمية وزراعية، إلى جانب توثيق التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات المعنية بدعم أنشطة صاحبات ورائدات الاعمال.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان الرابع للعام 2023، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة وبحضور عضوات مجلس الإدارة وموظفات مجلس سيدات اعمال عجمان للاطلاع على منجزات المجلس خلال العام 2023 واعتماد خطة عمل المجلس للعام القادم.

تناولت أعمال الاجتماع التقرير الختامي لمجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام 2023، بحيث وصل اجمالي عضوية المجلس من يناير 2023 إلى نوفمبر 117 عضوية، وتصدرت رخص المأكولات قائمة الرخص الجديدة والمجددة خلال العام الجاري تليها رخص العطور والدخون ثم رخص تصميم وصناعة وتجارة الملابس.

وأوضح التقرير السنوي لغرفة عجمان اجمالي أعداد المستفيدات من مبادرات المجلس خلال العام الجاري وحتى شهر نوفمبر وصل إلى 141 صاحبة اعمال، كما شهدت مبادرة رفوف المعنية بفتح قناة تسويقية مبتكرة ومستدامة لمنتجات صاحبات الاعمال من عضوات المجلس عبر 5 منافذ بيع أكثر من 210 مُشاركة من عضوات المجلس على مدار عامي 2022 و2023.

كما اطلع الحضور على نتائج برامج وفعاليات مبادرة المنصة الرياضية والتي شهدت مجموعة من الفعاليات ومنها "اللقاء الحواري ـ أسلوب حياة سعيدة"، واللقاء الرياضي "عيشها صح"، إلى جانب الاطلاع على نتائج مبادرة عيادة الاعمال ودورها في الارتقاء بمشاريع وأفكار عضوات المجلس وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لتطوير اعمالهن على أيدي الخبراء والمختصين.

وأفاد التقرير السنوي ان اجمالي السيدات المستفيدات من أنشطة وفعاليات المجلس خلال العام 2023 وصل إلى 721 سيدة، كما نفذ المجلس على مدار العام الجاري 17 ورشة عمل متخصصة حضرها واستفاد منها 244 مُشاركة، كما شارك المجلس في 10 فعاليات رئيسية ومنها "القمة العالمية للمرأة، احتفالية مجلس تمكين المرأة، يوم السياحة السويسري، ديمو داي في جامعة عجمان، اللقاء التعريفي للمرأة في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ـ عجمان، المجلس الرياضي لحكومة عجمان، المجلس الرمضاني لوزارة الداخلية، المجلس الاقتصادي الرمضاني، الملتقى الاماراتي العراقي"، وعلى مستوى الزيارات الخارجية قام مجلس سيدات أعمال بالمشاركة في عدد من الفعاليات الخارجية وزيارة كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

هذا وقام المجلس بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون مع كلا من مجلس سيدات أعمال ابوظبي والاتحاد الخماسي ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، ان المجلس سيواصل جهوده لدعم المرأة وتهيئة المناخ المشجع والمحفز وتوجيه صاحبات المشاريع لاستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامات التكنولوجيا في تطوير المنتج والتسويق والإدارة، مشيدة بالدعم المتواصل من جانب القيادة الرشيدة والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بأنشطة المرأة وسيدات الاعمال، كما أثنت على جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في توفير أدوات الدعم لضمان نجاح مبادرات وفعاليات مجلس سيدات اعمال عجمان.

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