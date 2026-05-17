دبي، الإمارات العربية المتحدة: قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الهيئة تطوير بنية تحتية مستدامة تواكب متطلبات التنمية الشاملة في دبي، وتعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، مشيراً إلى أنه ضمن خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز اعتمادية واستدامة شبكة نقل الكهرباء، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2025 ثماني محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، ومحطتي نقل رئيسيتين جهد 400 كيلوفولت.

وأضاف معالي الطاير: "تتجاوز التكلفة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء 8.5 مليارات درهم، وتشمل تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولت وكابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 223 كيلومتراً، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت، إلى جانب 130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028. وبلغ إجمالي عدد محطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة حتى نهاية العام الماضي 394 محطة نقل رئيسية، منها 27 محطة جهد 400 كيلوفولت و367 محطة جهد 132 كيلوفولت، مع التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وتنفيذ شبكات النقل."

من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشاريع نقل الكهرباء خلال عام 2025 تضمنت تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.35 مليار درهم، في مناطق ورسان-4، واليلايس-5، حتا، وسيح شعيب-3، والحبية-5، وجبل علي الأولى. كما بدأت الهيئة تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، والعوير الأولى، والخوانيج الثانية، وغيرها، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 560 مليون درهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية