أبوظبي: أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2024 الجمعة الموافق 26 من الشهر بقيمة إجمالية تبلغ (794,520,346.03) درهم، بزيادة قدرها (83,196,561) درهم عن يوليو 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (711,323,785.25) درهم.

يبلغ عدد المستفيدين من الصرف (48,199) مستفيداً، بزيادة قدرها 1,364)) مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي 2023 الذي بلغ فيه العدد (46,835) مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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