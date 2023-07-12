كوالالمبور، ماليزيا – نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ("الهيئة")، وهي مؤسسة دولية تقوم بتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في إصدار ما مجموعه 790 مليار دولار أمريكي من الصكوك قصير الأجل عبر ثلاث فترات مختلفة وهي؛ شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

5.23% مقابل 350 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛

5.62% مقابل 230 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و

5.70 % مقابل 210 مليون دولار لمدة 6 أشهر.

وقد تلقى إعادة إصدار مزاد اليوم،وهو المزاد السابع لـصكوك الهيئة للعام،طلبًا قويًا من كل من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين مع سجل طلبات مشتركة بقيمة 1.56 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة العرض إلى التغطية 198%.

يشكل هذا الإصدار جزءًا من برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، والمصنف من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني.

وبالإضافة إلى إعادة إصدار اليوم، حققت الهيئة إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغ مجموعها 6.34 مليار دولار أمريكي من خلال 21 سلسلة من الصكوك. وستستمر الهيئة في إعادة إصدار أدوات سيولتها قصيرة الأجل شهريًا كما هو مقرر في تقويم الإصدار الخاص بها.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي.

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