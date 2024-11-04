إيطاليا تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التعبئة والتغليف عبر جناح خاص في معرض "جلفود للتصنيع 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) عن مشاركتها المرتقبة في النسخة العاشرة من معرض "جلفود للتصنيع 2024"، الحدث الأبرز في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على المستوى العالمي. ويشارك في الحدث أكثر من 240 علامة تجارية إيطالية، مما يعزز مكانة إيطاليا كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، خاصةً في قطاع التعبئة والتغليف الذي يشهد نمواً سريعاً.

سجلت إيطاليا نمواً لافتاً في صادراتها من آلات التعبئة والتغليف إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة وصلت إلى 78.4٪، حيث بلغت قيمتها 29.5 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة لتؤكد مكانة إيطاليا كأكبر مُصدّر لآلات التعبئة والتغليف في المنطقة، متقدمةً على منافسين بارزين مثل الصين وألمانيا. في عام 2023، حققت إيطاليا حصة سوقية بلغت 25.7٪، بإجمالي صادرات وصل إلى 54.7 مليون يورو. ويعكس هذا الاتجاه المستمر تفوق إيطاليا في السوق الإماراتي في توفير أحدث تقنيات التعبئة والتغليف.

وفي تعليقه على المشاركة في هذا المعرض، صرّح سعادة لورنزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات قائلاً: "مشاركتنا في جلفود للتصنيع تأتي في وقت مهم، إذ إن الارتفاع الكبير في صادراتنا يعكس الطلب المتزايد في الإمارات على الحلول الإيطالية في مجال التعبئة والتغليف، ويعزز الروابط القوية بين البلدين.لقد اخترنا المشاركة في هذا الحدث المرموق لأننا نؤمن بوجود إمكانيات هائلة للنمو المستمر في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات الإماراتي، حيث تتماشى حلول التعبئة والتغليف الإيطالية مع التوجهات الإماراتية نحو الابتكار والكفاءة".وقد أصبحت إيطاليا أكبر مصدر لآلات التغليف إلى الإمارات، مع تحقيقها حصة سوقية قياسية بلغت 25.7% .

وأضاف السيد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات: "في النصف الأول من 2024، بلغت صادرات آلات التعبئة والتغليف الإيطالية إلى الإمارات 29.5 مليون يورو، مما يمثل نمواً لافتاً بنسبة 78.4٪ مقارنةً بالعام السابق. هذه الزيادة لا تعزز فقط مكانة إيطاليا كمورد رئيسي في هذا المجال، بل تعكس أيضًا الطلب المتزايد في الإمارات على حلول التعبئة والتغليف عالية الجودة. هدفنا هو توسيع حصة إيطاليا في هذا السوق المتنامي وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين."

سيشهد جناح الوكالة الإيطالية للتجارة، بالتعاون مع جمعية مصنعي آلات التعبئة والتغليف الإيطالية (UCIMA) ووزارة الخارجية الإيطالية، عرضاً لأحدث الابتكارات الإيطالية في مجال التعبئة والتغليف خلال معرض "جلفود للتصنيع 2024". كما سيتضمن الحدث حلقة نقاشية مميزة في السادس من نوفمبر، بتنظيم من "إيطالياكامب دبي هب لصنع فى ايطاليا "، حيث سيتم تناول المواضيع الرئيسية في القطاع، مثل معدات المعالجة والتعبئة والتغليف، والأتمتة، وابتكارات سلسلة التوريد. و سيحظى الزوار بفرصة استكشاف أحدث الابتكارات "لصُنع في إيطاليا". التي تُساهم في تشكيل مستقبل صناعة الأغذية والمشروبات.

تؤكد مشاركة إيطاليا في "جلفود للتصنيع 2024" على التزامها بدعم حلول الإنتاج المستدامة والكفاءة العالية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة في القطاع الصناعي. تُبرز هذه المشاركة دور إيطاليا في تقديم حلول مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، مما يعزز العلاقات التجارية الثنائية ويدعم التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

حول الوكالة الإيطالية للتجارة - ITA :

الوكالة الإيطالية للتجارة هي هيئة حكومية تدعم تطوير الأعمال للشركات الإيطالية في الخارج وتعزز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. بفضل تنظيمها الحديث والدافع، وشبكتها الواسعة من المكاتب الخارجية، تقدم الوكالة معلومات ومساعدات واستشارات وترويج وتدريب للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. تستخدم الوكالة أحدث أدوات الترويج والتواصل متعددة القنوات، وتعمل على تعزيز تميز "صُنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم.

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