المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شهدت انتخابات مجلس طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي للعام الجامعي 2023 ـ 2024 التي أجرت عمادة شئون الطلبة من خلال التصويت الإلكتروني عن طريق منصة (MOODLE) التعليمية تنافسا متنوعاً أسفر عن فوز كلا من الطالبين محمد علي الحليمي ورحمه بنت خالد الشكيليه ممثلين عن طلبة السنة التحضيرية، والطالبين عبدالله عمرو توفيق ووديان حسين الخاطر ممثلين عن طلبة السنة الأولى.

فيما مثّل طلبة السنة الثانية الطالبين عبدالعزيز خالد الصغير وغالية حسين الرشيد، في الوقت الذي مثّل كلاً من فهد ناصر المهندي ونجله عبدالمنعم آل بوفلاح طلبة السنة الثالثة، أما طلبة السنة الرابعة فيمثلهم الطالبين بندر محمد الوقيت ودانة محمد العنزي، وكان تمثيل طلبة السنة الخامسة من نصيب الطالبين راشد عبدالله المطيري وزميلته سارة صقر البلوشي، بينما مثّل طلبة السنة السادسة الطالبين خالد محمد آل غثير وفاطمة بنت الحسن حميد الدين.

وأوضح الأستاذ أحمد الساعي رئيس وحدة الأنشطة الطلابية والمجلس الطلابي بعد فرز الأصوات أن لوائح الانتخابات في جامعة الخليج العربي تنص على أن يمثل كل سنة دراسية طالب وطالبة، حيث تجرى الانتخابات لكل سنة دراسية على حده، لافتاً إلى انتخابات شهدت هذا العام تنافسا جميلا ومتنوعا بين الطلبة، إذ جرت الانتخابات بين طلاب السنة التحضيرية وطالبات السنتين الثانية والرابعة وطلبة السنتين الخامسة والسادسة، فيما فاز بالتزكية ممثلين باقي الدفعات بالكلية، حيث اعلنت النتائج في بهو الجامعة بحضور كثيف من الطلبة في أوساط حماسية تعالت فيها الهتافات وأصوات التشجيع.

وقال الساعي أن انتخابات هذا العام شهدت إقبالا لافتاً في أجواء تسودها الألفة والمحبة بين الطلبة الخليجين الدراسين بجامعة الخليج العربي، حيث بلغت نسبة المشاركة 77.5%، وكانت المنافسة في السنة الدراسية الخامسة هي الأعلى بنسبة مشاركة بلغت 93% من الطلبة الناخبين.

هذا، وأكد على التزام جميع المرشحين باللوائح الإدارية للانتخابات وسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وفق الخطة الموضوعة، وبيّن أن ما يميز انتخابات جامعة الخليج العربي هو التنوع الخليجي في الوجوه والطاقات الشبابية المبدعة، حيث مثّل أعضاء المجلس المنتخبون اربعة دول خليجية هي: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، مشيراً إلى أهمية العمل الطلابي الذي يصقل شخصية الطلبة ويمكنهم من طرح آراءهم وأفكارهم في أجواء ديمقراطية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن لمجلس الطلبة دور بارز في صقل الشخصية القيادية والنهوض بإمكانيات طلبة الطب المعرفية والاجتماعية والخدمية.

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