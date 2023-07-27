25,699 مستثمرًا جديدًا في السوق خلال النصف الأول من عام 2023 منهم 74% من المستثمرين الأجانب.

قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من عام 2023 تصل إلى 46 مليار درهم.

المؤشر العام لسوق دبي المالي يرتفع بنسبة 14% وزيادة القيمة السوقية بنسبة 12% إلى 652 مليار درهم.

المؤسسات الاستثمارية تستحوذ على نسبة 57% من إجمالي قيمة التداول في النصف الأول من عام 2023.

دبي - أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي 2023 مع تسجيل صافي أرباح 112.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 77% عن صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت إيرادات سوق دبي المالي نموًا كبيرًا خلال النصف الاول من العام الحالي على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 31٪ لتصل إلى 215.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 163.8 مليون درهم في العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 128.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و86.6 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من الإيرادات الأخرى. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 103 مليون درهم مقابل 100.4 مليون درهم عن الفترة المماثلة في النصف الأول من عام 2022.

بلغت إيرادات شركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي 126.3 مليون درهم مقارنة ب 85.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022, في حين بلغت النفقات 49.7 مليون درهم مقارنة ب 49.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022.

كما سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي نمواً ملفتًا بنسبة 14% ليصل إلى 3,972 نقطة عند الإغلاق، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 12%، لتصل إلى 652 مليار درهم.

وتعليقًا على الأداء المتميز لسوق دبي المالي، قال سعادة هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يسعدنا الإعلان عن تحقيق زيادة ملفتة في النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعكس جهودنا المتواصلة ومبادراتنا الدؤبة لجعل سوق دبي المالي وجهة مفضّلة للمستثمرين والمُصدِرين على حدّ سواء".

ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُعزّز الأداء الملفت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام مكانتة الرائدة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة؛ حيث حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي باستحواذهم على نسبة 48% من إجمالي التداولات خلال هذه الفترة، وبلغ صافي استثماراتهم 3.27 مليار درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر يونيو 2023. كما استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصّة كبيرة بلغت نسبتها 57% من إجمالي قيمة التداول، بصافي استثمار قدره 630 مليون درهم كمحصلة شراء".

وشهد سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام فعاليات رئيسية ساهمت بتحقيق هذا الأداء القوي، مثل الإدراج الناجح لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وهي شركة عائلية لقيت تجاوبًا كبيراً من قبل السوق. كما حقق مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن نجاحًا باهرًا واستقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين. وخلال النصف الأول من هذا العام استقطب سوق دبي المالي 25,699 مستثمرًا جديدًا، بلغت نسبة المستثمرين الأجانب منهم 74%.

وأضاف حامد علي: "تؤكد هذه النتائج الملفتة على ثقة المشاركين في السوق واهتمامهم بالفرص التجارية والاستثمارية في أسواق رأس المال في دبي. وخلال هذه الفترة أيضًا، قمنا بتقديم حسابات التداول المجمعة لتعزيز وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية متنوعة في أسواق رأس المال في دبي".

وأكّد حامد علي التزام سوق دبي المالي الثابت بتوفير قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، وقال: "بفضل الزخم الإيجابي الذي يتميز به سوق دبي المالي حاليًا، نحن في وضع جيد يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ويعزّز مكانة السوق كمركز مالي عالمي يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء وأصحاب المصلحة".

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1,6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل هذه النسبة التي طُرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM. ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقًا ثانويًا لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000 . www.dfm.ae

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