عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي 768,777 مسافرًا خلال أول شهرين من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 164.6%، وانخفاضٍ نسبته 38.4% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي". وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 8,608 حركة خلال الشهر نفسه، مسجّلة زيادة نسبتها 119.1%، وانخفاضًا نسبته%25.7 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 8,301 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 22%، وأقل بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر شباط، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 372,880 مسافرًا، بنمو نسبته 168.2% وانخفاض نسبته 37.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 3,978 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 110.4% وانخفاضًا بنسبة 27.9% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 4,254 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 31.1% وانخفاضًا بنسبة 40.4% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كما يتضح من إحصائيات شهر شباط الماضي، فإن مطار الملكة علياء الدولي لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولكننا لا نزال متفائلين مع تخفيف الإجراءات والقيود على السفر حاليًا – ومن أهمها إلغاء فحص الـ "بي سي آر" ذي النتيجة السلبية للسفر إلى الأردن ابتداءً من 1 آذار 2022، ممّا سيُساهم في تحسين حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي خلال المواسم القادمة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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