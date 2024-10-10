الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لصالح حكومة الشارقة. فقد اضطلع البنك بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار، كما تولى دور مدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 10.5 سنوات، جنباً إلى جنب مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية الأخرى.

وقد استقطب هذا الاصدار اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين، إذ أن قيمة الطلبات المسجلة تجاوزت حجم الطرح بعدة أضعاف لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة مكانتها الائتمانية في السوق. في مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي بفارق 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، ثم ما لبث السعر النهائي أن استقر عند مستوى 140 نقطة فوق المعيار الأمريكي في نهاية المطاف. وقد عكس تشديد شروط التسعير الإقبال القوي من جانب المستثمرين في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الطلبات من الجهات الاستثمارية النشطة في أسواق المال خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا حوالي 34% من إجمالي الطلب.

وفي معرض تعليقه على إتمام الإصدار بنجاح، قال السيد/ محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نؤدي دوراً فعالاً في هذا الإصدار الرائد لصكوك حكومة الشارقة، حيث تعكس هذه المشاركة التزامنا العميق بتسخير إمكانياتنا في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها المالية. إن فخرنا بنجاح مثل هذه الإصدارات لا ينبع فقط من حرصنا على دعم مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تعكف إمارة الشارقة على تنفيذها، وإنما أيضاً لكونها دلالة على التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائنا ومستثمرينا."

وأضاف قائلاً: "إن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على السواء يمثل دليلاً على الثقة في الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي الذي تتمتع به إمارة الشارقة. واستناداً إلى تلك الثقة، تسنى لنا أن نتعاون مع شركاء متميزين للتوصل إلى هيكلة وتسعير الصكوك بشروط مواتية، مع ضمان تلبية احتياجات قاعدة متنوعة من المستثمرين بشكل يعزز سمعة الإمارة في أسواق رأس المال العالمية."

وأكد السيد/ خديري على التزام بنك الشارقة بتوفير الحلول المالية التي تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي، فأردف قائلاً: ”إننا نرى في مثل هذه الإصدارات خطوة مهمة لتعزيز دعمنا لجهود حكومة الشارقة، وحرصنا على مواصلة الإسهام في مساعيها لتمكين الإمارة من الوصول إلى أهدافها التنموية والتطويرية."

من جانبه، أعرب السيد/ داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك الجديد، قائلاً: "يشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في جهودنا لتعزيز تعاوننا المالي مع حكومة الشارقة. فالنهج الفاعل الذي نتبناه في التواصل مع المستثمرين الدوليين يعكس التزام البنك بتوفير القيمة وحرصه على الاستمرار في رفد اقتصاد الإمارة بمزيد من السيولة. وبمساهمتنا في إنجاح هذا الإصدار، نؤكد على أن أهدافنا لا تقتصر فقط على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، بل تتعداها لتشمل أيضاً تسليط الضوء على الأساسيات الاقتصادية القوية والإمكانات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها إمارة الشارقة."

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