مسقط: أعلن البنك الأهلي عن نجاح إصدار سندات من الفئة الأولى بمقدار 75 مليون ريال عُماني والتي بدورها ساهمت في تعزيز رأس المال، والتي تم اختتامها مؤخراً عن طريق الإكتتاب الخاص.

تمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقد في يوليو الماضي على إصدار 75,000,000 سند من ضمنها 50,000,000 سند مع خيار الإضافة بعدد يصل إلى 25,000,000 سند إضافي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاية رأسمال البنك ورفع نسبة رأس المال من الفئة الأولى. وبفضل الإقبال الواسع من قِبل المستثمرين، مارس البنك خيار الإضافة بقيمة 25 مليون ريال عُماني للسندات. كما أن طلبات الإكتتاب تنوعت بشكل فعّال عبر صناديق التقاعد والصناديق السيادية وشركات التأمين والشركات التجارية والشركات العائلية والأفراد.

وفي هذا الصدد، صرح الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكافة المستثمرين على دعمهم وثقتهم المستمرة في البنك الأهلي لتحقيق هذا الإصدار الناجح للسندات التي بدورها ستساهم في تعزيز كفاية رأسمال البنك و تلبية المتطلبات التجارية الأخرى."

وأضاف الحاتمي، قائلاً: "تعكس زيادة رأس المال للفئة الأولى امتداد مكانتنا في السوق المحلي، وتأكيد على الثقة والدعم المتواصل من المستثمرين. كما يترجم الإقبال الواسع الذي شهده هذا الإصدار الذي تجاوز حجم الاكتتاب، التزامنا بالمضي قُدماً في مسيرة النمو. ويأتي إصدار السندات هذه ليرسخ مكانتنا كواحد من البنوك الرائدة في السلطنة ويعزز استراتيجية النمو المستدام للبنك. وبدورنا، نشكر البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على توجيهاتهم ودعمهم الدائم لإتمام هذا الإصدار بنجاح."

على هامش الإعلان عن إكمال نجاح الإصدار، يؤكد البنك التزامه بإدارة قاعدة رأسماله بصورة فعّالة. وفي ظل الظروف المواتية التي يشهدها السوق والتغيرات الإيجابية التي تطرأ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة والمنطقة بشكل عام، يمضي البنك الأهلي قُدماً نحو خدمة المستثمرين والعملاء الذين يحرصون على تقديم الدعم للبنك باستمرار.

وقد تم إدراج السندات الجديدة من رأس المال الإضافية للبنك من الفئة الأولى في بورصة مسقط و تحمل الأوراق المالية قسائم ثابتة بنسبة 7.50٪ سنويًا. والجدير بالذكر أن الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي هو مدير الإصدار الحصري لهذا الاصدار، بالتعاون مع مكتب سعيد الشحري وشركاه - مستشارين قانونيين لهذا الإصدار. وبدوره يواصل البنك الأهلي جهوده في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز البنوك الاستثمارية الرائدة في سلطنة عُمان.

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