بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2040 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم، منها 320 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1720 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 107 مبايعة بقيمة 330 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 205 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة الرقه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 367 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 208 مبايعة بقيمة 776 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.24 مليار درهم منها 99 رهونات أراضي بقيمة 310.25 مليون درهم و343 رهونات فلل وشقق بقيمة 926 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 198 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 78 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 113 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.