أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم خطة توسع شركة حسن وحبيب أبناء محمود الرامية إلى زيادة الإنتاجية عبر تبني عدد من الحلول التقنية المتطورة والتي تتطلب توظيف كفاءات متخصصة في تلك التقنيات. حيث ستقدم تمكين دعمها للشركة لتوظيف عشرات البحرينيين، إلى جانب دعم التطور الوظيفي عبر زيادة أجور 74 موظف بحرينيًا ممن يعملون حالياً في الشركة.

وسيتم دعم الشركة من خلال برامج تمكين المتمثلة في البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج زيادة الأجور بالإضافة إلى برامج دعم المؤسسات بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وخلق فرص العمل للكفاءات البحرينية المتخصصة لشركة فاين فودز وهي أحد الشركات التابعة لشركة حسن وحبيب أبناء محمود. إذ من المقرر أن يتم تنفيذ خطة التوسع للشركة عبر افتتاح 3 فروع إضافية خلال هذا العام وتطبيق عدد من الحلول التقنية المتقدمة الداعمة لزيادة الإنتاجية، هذا إلى جانب نشاطاتها المتعددة في مجال توريد الأغذية وتوفيرها لشركات الطيران والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الأمنية والفنادق وغيرها.

وبهذه المناسبة صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) بأهمية هذا التوسع مشيداً بجهود الشركة عبر الاستفادة من برامج دعم تمكين وأضاف قائلاً: “يعتبر مشروع توسع شركة حسن وحبيب أبناء محمود خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى التوسع والذي يتطلب توظيف كفاءات وطنية متخصصة وتوفير التدريب اللازم لهم بما يتوافق مع تبي الحلول الرقمية المتقدمة. وسيعزز ذلك من أداء قطاع خدمات أنشطة التجارة والذي ساهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي."

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة حسن وحبيب أبناء محمود السيد فريد حسن محمود على أهمية هذا التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين)، وأضاف قائلا: “نؤمن بأن توظيف الكوادر الوطنية هو واجب وطني، لذا حرصنا منذ تأسيس الشركة على توظيف الكفاءات البحرينية وذلك عبر الاستفادة من البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم زيادة الأجور. كوادرنا الوطنية قادرة على تولي مناصب قيادية لدينا في الشركة، لذا سنعمل مع تمكين على تحقيق ذلك عبر تشجيع الكفاءات المؤهلة وتعزيز قدراتهم من خلال الاستفادة من برامج تمكين المتنوعة."

تعتبر شركة حسن وحبيب أبناء محمود أحد الشركات البحرينية العائلية الرائدة في مجال توريد المواد الغذائية (المجمدة والمبردة والجافة) والفواكه والخضراوات والشحن والبناء. وتضم المجموعة تحت مظلتها 25شركة، يعمل بها أكثر من 100 موظفاً بحرينياً. وتمكنت المجموعة من أن ترسخ مكانتها في السوق البحرينية لتكون في طليعة الشركات متنوعة العمليات والاهتمامات، كما تمكنت من تطوير العديد من القطاعات الصناعية والتجارية .

يأتي هذا الدعم تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث مبادرات رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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