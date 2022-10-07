بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1809 مبايعة بقيمة 5.44 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 975.52 مليون درهم و1711 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.47 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 293 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 211 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 143 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 370 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.47 مليار درهم منها 83 رهونات أراضي بقيمة 443.94 مليون درهم و326 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 185 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 163 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 157 هبة بقيمة 418.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 180 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 65 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.