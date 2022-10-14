بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1897 مبايعة بقيمة 5.57 مليار درهم، منها 106 مبايعة للأراضي بقيمة 1.76 مليار درهم و1791 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.81 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 207 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة السطوه. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 266 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 359 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.49 مليار درهم منها 90 رهونات أراضي بقيمة 650 مليون درهم و274 رهونات فلل وشقق بقيمة 843.04 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 271 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 226 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 249.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 80 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 47 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.