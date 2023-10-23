ينعقد على مدى 3 أيام في مركز أبوظبي للطاقة من 24 - 26 أكتوبر وستستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة أدنوك

أبوظبي، 23 أكتوبر 2023: تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورتها الأولى من معرض مُصَّنِعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض الأول من نوعه في الدولة والمتخصص في استعراض الوظائف المتاحة للإماراتيين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.

ويأتي تنظيم المعرض، والذي يفتح أبوابه للمواطنين لمدة ثلاث أيام من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، تماشياً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي الخاص عبر برنامج "مُصَّنِعين”.

وسيتم خلال المعرض موائمة مهارات الكوادر الإماراتية مع أكثر من 500 وظيفة شاغرة ضمن أكثر من 73 شركة صناعية بنظام التوظيف الفوري وتوفير فرص تدريبية مقرونه بالتوظيف مع أبرز المراكز التدريبية في الدولة، بما في ذلك مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ويقام المعرض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و أدنوك، المزود الموثوق للطاقة، ويستهدف الى استقطاب أكثر من 2000 إماراتي باحث عن عمل.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.