في يوم المرأة الإماراتية، صندوق خليفة يؤكد التزامه بتمكين رائدات الأعمال المواطنات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -ارتفع عدد رائدات الأعمال الإماراتيات اللاتي تلقين تدريباً من صندوق خليفة لتطوير المشاريع بنسبة 71% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 3,667 رائدة أعمال، مقارنةً بـ 2,144 خلال الفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس الجهود المستمرة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في تمكين رائدات الأعمال المواطنات، وتعزيز قدراتهن، وتطوير دورهن في دفع النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تساعد برامج التدريب التي يقدمها صندوق خليفة، رائدات الأعمال، على بناء وتطوير وتنمية الأعمال من خلال تزويدهن بالموارد التعليمية المناسبة والتوجيه، كما تُمكّن هذه البرامج رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الأدوات والمعرفة اللازمة لمواكبة ظروف السوق والتطورات التكنولوجية، وتعزيز جودة المنتجات المقدمة.

منذ تأسيسه، حقق صندوق خليفة إنجازات عديدة لتمكين رائدات الأعمال المواطنات، والتي أسهمت في تعزيز حضورهن ضمن مُختلف القطاعات. ووصل عدد رائدات الأعمال المواطنات في البرامج التدريبية للصندوق إلى 26,789 مُشَارِكةً خلال الفترة من 2007 إلى 2025، فيما تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة لرائدات الأعمال المواطنات 200 مليون درهم، وانتفعت بخدمات الدعم غير المالي 287 رائدة أعمال مواطنة، كما خُصص أكثر من 18 مليون درهم للمشاريع القائمة على شراكة بين النساء والرجال.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن "يوم المرأة الإماراتية يجسد الفخر بإنجازاتها النوعية ويُبرز دورها كشريكٍ فاعل في المسيرة التنموية الوطنية، ويتيح منصةً لتسليط الضوء على إسهاماتها المحورية في مُخَتَلف القطاعات الحيوية. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى

لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ونتقدم بالتهاني إلى المرأة الإماراتية، مجددين التزامنا بالمضي قدماً في دعمها وتمكينها؛ إيماناً بأهمية دورها كشريكٍ فاعل في تقدم ونمو المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".

وأضافت سعادة موزة الناصري: " في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، نولي أهميةً بالغة لتمكين المواطنات الإماراتيات، ونحرص على رفدهن بالدعم المالي وغير المالي، وإتاحة برامج تدريبية نوعية لتطوير مهارات وخبرات المواطنات، وتمكين أجيال جديدة من رائدات الأعمال. ونجدد في هذا اليوم التزامنا بمواصلة الإسهام في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ضمن منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتزويدها بكافة أشكال الدعم لتواصل تسطير قصص نجاحها الملهمة، والاضطلاع بدورها المحوري في نمو الاقتصاد الوطني."

يُذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومنذ إنشائه في العام 2007، يضطلع بدورٍ حيوي في تمكين ريادة الأعمال الوطنية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الأعمال والمشروعات التجارية التي تقودها المرأة، مع التركيز بشكلٍ رئيسي على قطاعات التصنيع؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والرعاية الصحية؛ والتعليم؛ والزراعة؛ والسياحة، مواءمةً مع الأولويات الوطنية.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية