يرتكز البرنامج على خمس مسرعات عمل رئيسية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة التي تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل التخصصية داخل بلدية دبي

الإمارات العربية المتحدة: على هامش مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، وفي إطار رؤيتها لتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال استقطاب نخبة من الخريجين الجدد من مواطني الدولة؛ أطلقت بلدية دبي برنامج "مواهب 71" الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة لضمان جاهزيتهم الكاملة للانخراط في بيئة العمل الحيوية لبلدية دبي. ويقوم البرنامج على نهج استراتيجي متكامل، حيث تم تصميم المسرعات التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات، وبما يعزز من جاهزية المواهب الشابة لتولي أدوار ريادية تسهم في خدمة الوطن ودعم مسيرة نموّه وازدهاره.

ويرتكز برنامج "مواهب 71"، على خمس مسرعات عمل رئيسية تشمل المسرعات الهندسية، ومسرعات المرافق العامة، والمسرعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومسرعات الصحة والسلامة، ومسرعات إدارة النفايات والصرف الصحي. ويهدف كل محور من هذه المسرعات إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة التي تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل داخل بلدية دبي، وتسهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز أثاره الإيجابية على المجتمع والبيئة.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي أنّ استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية بلدية دبي التي تسعى لجذب المواهب المتخصصة والجامعية وتأهيلها وفق أعلى معايير التميز الكفاءة. وأضاف: "يعكس برنامج "مواهب 71" التزام البلدية الثابت بتنمية القدرات الوطنية، وتمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم من التعامل بكفاءة مع تحديات ومتطلبات المستقبل. من خلال هذا البرنامج، نوفر منظومة تدريبية متكاملة تتماشى مع أحدث التوجهات في المجالات الرئيسية، وبما يعزز من كفاءة القوى العاملة ويرتقي بجودة الخدمات المجتمعية".

ويستهدف برنامج "مواهب 71" بشكل رئيسي دعم عملية الاستقطاب الأمثل للكوادر البشرية المتميزة، وتعزيز كفاءة القوى العاملة. كما سيعمل البرنامج على تسريع وتيرة العمل داخل البلدية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وترسيخ مكانة البلدية كمؤسسة رائدة تقدم خدمات متميزة وتدعم الشباب الإماراتي في دخول سوق العمل بمهارات متقدمة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التزام بلدية دبي المتواصل بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية عصرية للخريجين الجدد، حيث يمثل البرنامج فرصة هامة تتيح للمشاركين اكتساب الخبرة العملية في المشاريع الكبرى والمبادرات الحكومية التي تشرف عليها البلدية. ويشمل البرنامج ايضاً دورات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تعزيز كفاءة المشاركين في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.

إضافة إلى ذلك، سيعزز البرنامج من دور بلدية دبي في تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، إذ تتطلع البلدية بتحقيق نتائج ملموسة في دعم قدرات المشاركين، وتوجيههم نحو بناء مسارات مهنية ناجحة في القطاع الحكومي.

ويمثل برنامج "مواهب 71" نقلة نوعية في استراتيجيات بلدية دبي لتطوير رأس المال البشري، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع توفير فرص مستدامة للنمو والتطور المهني للكوادر الإماراتية الشابة.

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