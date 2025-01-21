أشار المشاركون إلى أن المهارات القيادية والتكنولوجية تعتبر من أهم المهارات الأساسية لتعزيز استعدادهم للمستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – كشف استطلاع رأي جديد أن 63% من سكان الإمارات العربية المتحدة يشعرون بالقلق حول ملائمة مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم للمتطلبات على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الأغلبية من المشاركين (71%) يؤمنون بأهمية التعلم مدى الحياة، كوسيلة للاستعداد والتطلع إلى المستقبل. بتكليف من معهد الاستعداد للمستقبل، وهو مؤسسة مقرها الإمارات العربية المتحدة تُعنى ببناء وصقل قدرات الشباب والمهنيين وتمكينهم من استشراف وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، تستكشف هذه الدراسة بدقة آراء المشاركين حول أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات.

واستجابةً للاهتمام المتزايد بأهمية المهارات وتلبيتها لمتطلبات المستقبل، تناول الاستطلاع بشكلٍ مفصل مجموعة من المجالات المحددة التي يراها المشاركون حاسمةً للاستعداد للمستقبل. وقد جاءت النتائج على النحو التالي: تصدرت المهارات القيادية والتكنولوجية الترتيب بنسبة 63% لكل منهما، تلتها المهارات البشرية (الاستماع، التعاطف، التفكير النقدي، حل المشكلات، والدوافع) بنسبة 60%، ثم جاءت الصحة النفسية والشعور بالرضا بنسبة 58%، فيما حلت المهارات الخضراء بنسبة 49%، وأخيراً تنمية ذهنية ريادة الأعمال بنسبة 42%.

في هذا السياق أوضحت الدكتورة سيلينا نيري، الرئيس التنفيذي والعميد والشريك المؤسس في معهد الاستعداد للمستقبل أنه في ظل عالمٍ يشهد تغيرات متسارعة وتعقيدات متزايدة، فإن المهارات المطلوبة للاستعداد للمستقبل لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة. وأضافت: "رغم تفاؤل المشاركين في الدراسة بشأن المستقبل، إلا أنهم يشعرون بقلقٍ مماثل حول ملائمة مهاراتهم للمتطلبات المستقبلية وصقلها وتطويرها باستمرار". مؤكدةً أن مواجهة هذه المخاوف تتطلب اعتماد إطار عمل متعدد الأبعاد يشمل التزامًا دائمًا بتطوير الكفاءات والخبرات والدوافع والتفضيلات، بما يتماشى مع الأولويات الحاسمة للاستعداد للمستقبل.

وعند استطلاع المشاركين عن شعورهم تجاه فرص التعلم والتطوير التي تقدمها الشركات لتعزيز استعدادهم للمستقبل، أفاد 22% منهم فقط بأن أصحاب العمل يوفرون فرصًا كافية لصقل ورفع مستوى مهاراتهم.

من جانبه أشار الكابتن ماجد المرزوقي، المدير العام والشريك المؤسس في المعهد إلى أن التزام دولة الإمارات بأن تصبح في طليعة الدول العالمية الرائدة في الاستعداد للمستقبل ينعكس بوضوحٍٍٍٍٍ في ثقة مواطنيها ومقيميها، مما يؤكد على رؤية الحكومة المستقبلية في هذا المجال. وأضاف: باعتباره أحد الركائز الأساسية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، فإن بناء المجتمع الأكثر ازدهار عالميًا يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لرأس المال البشري في خلق القيمة على المدى الطويل. مؤكدًا على أن الاستثمار في التنمية الشاملة لا يُمكّن الأفراد والمؤسسات من مواكبة التغيير فحسب، بل يساهم أيضاً في إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وضمان استعدادهم للمستقبل.

من مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقف معهد الاستعداد للمستقبل كشريكٍ تعليمي لفئة جديدة من الفاعلين والمتعلمين على مدى الحياة، ملتزمًا بالمساهمة في تعزيز التنمية البشرية الشاملة التي تتجاوز حدود المهارات المهنية.

ومن خلال التعاون مع شبكةٍ واسعة من المدارس والجامعات والقطاعات العامة والخاصة، يسعى المعهد جاهدًا إلى إعداد الشباب والمهنيين وتمكينهم من التعلم مدى الحياة لاستكشاف الفرص ومواجهة التحديات التي يطرحها مستقبل العمل. يقدم المعهد مجموعةً واسعة من الحلول في مجال التعليم المهني، وبرامج الدرجات العلمية، والأبحاث المصممة خصيصًا لتنمية المهارات والذهنيات المستعدة للمستقبل، إلى جانب برامج التطوير الشخصي والاستعداد للمستقبل.

لمحة عن معهد الاستعداد للمستقبل:

يعد معهد الاستعداد للمستقبل بمثابة القلب النابض لمجتمع من الفاعلين والمتعلمين مدى الحياة. ومن خلال التزامه الراسخ بدعم التنمية البشرية الشاملة بما يتجاوز حدود المهارات المهنية، يسعى المعهد جاهدًا للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح في طليعة الدول العالمية الرائدة في الاستعداد للمستقبل. https://www.futurereadiness.institute/

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