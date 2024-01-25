دبي: حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً مهماً في 2023، حيث بلغت نسبة صافي الأرباح 71% لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال. وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.77 مليار درهم بزيادة كبيرة نسبتها 50%، حيث تعكس هذه النتائج الاستثنائية قوة الاقتصاد الإقليمي وخبرة المصرف العميقة في تحديد ومعالجة طلبات السوق الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وقد مكنت هذه الخبرة الإمارات الإسلامي من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة مما أدى إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 82%.

أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2023:

 أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية نمو الأنشطة التمويلية، وقاعدة التمويل المنخفظة التكلفة مع زيادة حجم المعاملات

• ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية

• ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية

• أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

• ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71%

• تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69%

 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه

• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023

• ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023

• ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع

• جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 6.3% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 132%

• رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20%، مركز رأس المال القوي للمصرف

• بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88%، وتعكس استمرار السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني

 حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا.

 تشكل الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفظة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

 كما حقق الإمارات الإسلامي ارتفاعاً قياسياً يعتبر الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71% مقارنة بعام 2022.

 وسجل المصرف نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 50% مقارنة بعام 2022 مع ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها.

 وقد أتاحت لنا خبرتنا العميقة ومعرفتنا بالطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الفرصة لتطوير المنتجات الحالية وكذلك إطلاق خدمات جديدة، وبالتالي تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر الأكثر نفعاً للمتعاملين من المؤسسات والأكثر يسراً للمتعاملين من الأفراد.

 كما أننا فخورون بشراكاتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبرنامج الشارقة للإسكان لتقديم تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية - مما يمكّن المزيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على التمويل لشراء أو بناء منازلهم الخاصة.

 تلعب استثماراتنا في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية دوراً رئيسياً في نجاحنا، حيث نستقطب العديد من المتعاملين من الشركات الكبيرة والمتعاملين من الأفراد.

 كما أن التزامنا بالقضايا البيئية أصبح أكثر قوة من قبل وسنواصل العمل على أن يكون للمصرف دوراً رئيسياً في الاستدامة في القطاع المصرفي الإقليمي.

 وتتويجاً لاحتفالها بعام الاستدامة في 2023، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز المؤتمرات والتجمعات العالمية عن المناخ لهذا العام. وتأكيداً على التزامنا، دعمت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك "الإمارات الإسلامي" و"دنيزبنك" و"ليف"، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) بصفتها الشريك المصرفي الرئيسي.

 كما أننا ملتزمون بمبادئنا الإسلامية الأساسية، حيث ساهمنا بأكثر من 50 مليون درهم في مجموعة من المبادرات الخيرية في عام 2023 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري. علماً أن "صندوق الإمارات الإسلامي الخيري" يقدم مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على المساهمات الغذائية وتوفير المسكن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

 وفي المرحلة المقبلة، سنواصل دفع عجلة نمو الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

 بصفتنا الذراع المصرفي الإسلامي الرائد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق. فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول.

 وفي عام 2023، احتفلنا بأول إصدار في تاريخ المصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز التزامنا بتعميق وتعزيز السيولة في سوق الصكوك بالعملة المحلية، وذلك من خلال إصدار عام للصكوك بقيمة 1 مليار درهم. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار التاريخي ذو الأجل المستحق خلال ثلاث سنوات حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مبرزاً قوة سوق الصكوك المقومة بالدرهم ومعززاً الثقة في سوق العملات المحلية من جانب المستثمريين العالميين الملتزمين بأحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد عزز "الإمارات الإسلامي" مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 88 مليار درهم في عام 2023، وارتفعت قيمة التمويلات للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023.

 وتماشيا مع رحلتنا المستمرة في التحول الرقمي، قمنا بزيادة استثماراتنا الأستراتيجية في الحلول التكنولوجية التي تعزز عملياتنا المصرفية. وفي عام 2023، زادت المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

 كما يلتزم الإمارات الإسلامي - باعتباره رائداً في مجال حماية البيئة - ليس فقط بطموحات التنمية الوطنية والإقليمية، بل أيضا بالأهداف الدولية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحد من تأثيرنا البيئي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

 إننا نلتزم التزاماً راسخاً بتطوير المواهب الإماراتية عبر مصرفنا. وفي عام 2023، اتخذنا عدداً من المبادرات لزيادة مشاركة الإماراتيين في الأدوار الحيوية داخل المؤسسة، مع دعم سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتوطين. ويتمتع المصرف بأحد أعلى مستويات التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل نسبة التوطين 36% من إجمالي عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء في المناصب القيادية إلى 25% كما وقعنا على تعهد الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 أكدت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف الإمارات الإسلامي طويل الأجل بدرجة (‘A+’) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل IDR (ST IDR) بدرجة ‘F1’؛ فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار إلى ‘bb+’.

الجوائز الرئيسية

• جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز"

o أفضل مصرف للأفراد

o المصرف الأكثر ابتكاراً في الإمارات العربية المتحدة

o أفضل منصة رقمية للتداول

• جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس"

o المصرف المتوافق مع الشريعة الإسلامية الأكثر ابتكاراً

o أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

• جوائز "ذا بانكر" للخدمات المصرفية الإسلامية

o جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً"

• جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023

o أفضل صفقة عقارية إسلامية

• جوائز التمويل الإسلامي العالمي

o أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة

o أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة

o أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة

o أفضل مصرف لإدارة النقد

o أفضل مصرف لإدارة الخزينة

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و216 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. الأمر الذي تواصل خلال عام 2023 أيضاً؛ فقد حصد المصرف جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز مجلة "ذا بانكر" الشهرية الصادرة عن "فايننشال تايمز"، والتي جاءت عن أول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم. كما فاز البنك بجائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023" لدوره في قيادة صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها دبي.

كما نال المصرف جائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023"؛ وذلك تكريماً لقيادته صفقة تمويل لمجموعة رائدة مقرها دبي.

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae

أو التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com