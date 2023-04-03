مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب 708 شركة جديدة إلى منطقته الحرة المزدهرة خلال الربع الأول من عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 8.4% على أساس سنوي، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في العام الماضي

يشهد المركز إقبالاً متزايداً من الشركات من حول العالم، بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة

تمثل الأنظمة البيئية الخاصة بالتشفير والألعاب عامل جذب قوي

يضم مركز دبي للسلع المتعددة الآن ما يقرب من 23000 شركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تسجيل رقم قياسي جديد خلال الربع الأول من العام بعد انضمام 708 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه في عام 2002. ويمثل هذا الإنجاز القياسي الجديد نمواً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 13.7% من متوسط أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال خمس سنوات.

في تعليقه على هذه النتائج قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، تأتي هذه النتائج القياسية لتؤكّد بقوة على مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار مدعومةً بالانتعاش الاقتصادي القوي على المستوى الوطني وسهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة. وكان تسجيل أكثر من 700 شركة جديدة خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب المعدل الممتاز للاحتفاظ بالشركات الأعضاء في المركز، دليلاً آخر على قدرتنا الراسخة على توقّع احتياجات الشركات العالمية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعاتها في ظل المشهد الاقتصادي المتغير. وتشير التقارير إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وتشكّل الشركات الأجنبية المسجلة لدينا أكثر من 90% من إجمالي الشركات الأعضاء، مما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة التجارية المفضّلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس فروع لها في الإمارة، وسيظل دعم نجاحها المتواصل أولويتنا الرئيسية، إذ أن ازدهار هذه الشركات سيخدم أهدافنا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة".

وأضاف بن سليّم: "ينصب تركيزنا الآن على عدد من المجالات عالية النمو مثل تقنيات الويب 3 والألعاب الإلكترونية، ونستغل هذا الزخم القوي لتحقيق النمو طويل المدى على مستوى جميع قطاعاتنا. وسنستمر من خلال ذلك في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والمساهمة بشكل كبير في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة".

وسجّلت الأسواق الرئيسية للمركز أداءً قوياً مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، وذلك بفضل الإقبال المتزايد من جانب الشركات المقبلة من العديد من بلدان العالم مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا إلى المركز بهدف توسيع نطاق أعمالها العالمية.

وعلى الصعيد ذاته، حقّق مركز دبي للسلع المتعددة نتائج قياسية من الحملات الترويجية وبرامج التواصل المتخصصة مع أسواق مثل إسرائيل وإسبانيا وكوريا.

بالإضافة إلى ذلك، الزخم القوي الذي شهده مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وإطلاق مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في ديسمبر 2022 ساهم بشكل كبير في دعم إستراتيجية النمو المستدام للمركز.

وشهد الربع الأول من العام إعلان مركز دبي للسلع المتعددة عن بدأ مبيعات وحدات سكنية فاخرة ضمن مشروع "سو / أبتاون دبي ريزيدنسيز"، بالإضافة إلى مجموعة من التطورات الجديدة القادمة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الهامة التي تهدف على تبني المنظومة المتكاملة لتقنيات التشفير والويب 3 التي يقدمها مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويأتي تحقيق هذا الأداء القياسي للمركز خلال الربع الأول بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2022، والذي استقطب خلاله 3,049 شركة. ويشير هذا الأداء القوي إلى القيمة البارزة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لكافة الشركات التي تتطلع إلى التوسع دولياً والاستفادة من فرص التجارة العالمية انطلاقاً من دبي.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل الشركات لدى مركز دبي للسلع المتعددة عبر زيارة الرابط التالي: www.dmcc.ae/free-zone/set-up-a-new-company.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae