مسقط: انطلاقا من جهوده المستمرة نحو تلبية المتطلبات المالية لعملائه من مختلف القطاعات ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة عُمان 70 القابضة – شركة محلية رائدة في مجال الاستثمار -.

وفي حديثه حول هذا التعاون الإستراتيجي، قال الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "يلتزم البنك الوطني العماني بدعم نمو الشركات المحلية والمساهمة بفاعلية في تطوير الاقتصاد الوطني. سُعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة عمان 70 القابضة لتقديم الموارد المالية اللازمة لها لتحقيق النجاح المنشود، وبلا شك يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ في تحفيز نمو اقتصاد سلطنة عُمان ومساعينا نحو مساندة الشركات الوطنية لتحقيق أهدافها المرجوة."

ويهدف التمويل المقدم من البنك الوطني العماني إلى تمكين شركة عمان 70 لتوسيع استثماراتها في مختلف القطاعات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية، وتنسجم جهود البنك الوطني العماني نحو دعم الشركات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي مع رؤية شركة عمان 70 القابضة والتي تهدف إلى ترسيخ ريادتها في مجالات الاستثمار من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والنوعية.

ومن جانبه عبر الفاضل محمد بن حمود السناوي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، عن سعادته حول هذا التعاون البناء وقال:" تشكل هذه التسهيلات الائتمانية إنجازا فارقا في مسيرة الشركة حيث ستمكننا من تنفيذ خططنا الاستراتيجية بكفاءة عالية وتحقيق أهداف النمو المنشودة، ونتطلع إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الدعم المالي المقدم من البنك الوطني العماني ليس فقط عبر تعزيز مشاريعنا الحالية بل أيضا إلى استكشاف فرص وآفاق تجارية أوسع. ونؤكد بأن هذا التعاون سيدعم الجهود المبذولة لإيجاد مستقبل مشرق لقطاع الاعمال التجارية في السلطنة."

ويجسد توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية على الالتزام المشترك لكل من البنك الوطني العماني وشركة عمان 70 القابضة للمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وأهداف التنويع في سلطنة عمان.

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