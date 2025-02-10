المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعمه لبنك سنغافورة الخليج، وهو البنك الرقمي المدعوم من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، ومجموعة الاستثمار الخاصة وامبوا التي تتخذ سنغافورة مقراً لها، بهدف توظيف الكفاءات البحرينية في وظائف مجزية في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة لدعم البنك في إطلاق أعماله في المملكة.

ويأتي دعم بنك سنغافورة الخليج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

بهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على التزام الصندوق بمواصلة الجهود في دعم توظيف الكفاءات الوطنية في وظائف مجزية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتي تتضمن قطاع الخدمات المالية، وهو أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 17.7 %في الربع الثالث من عام 2024. وأضافت: "سيساهم دعم تمكين في توظيف أكثر من 70 بحريني في بنك سنغافورة الخليج وهو ما يشكل غالبية الموظفين في البنك، وسيقدم للبحرينيين فرص مميزة للحصول على خبرة عملية بمستوى عالمي وفرص للنمو والتطور الوظيفي."

من جانبه، صرح السيد أوريول فونغ الرئيس التنفيذي المشارك لبنك سنغافورة الخليج قائلًا: “نسعد بتوظيف الكفاءات البحرينية المؤهلة والتي ستساعدنا في إطلاق وتشغيل عملياتنا بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات عالية الجودة. سنقوم بالمساهمة في تنمية اقتصاد مملكة البحرين من خلال تنمية قدرات الكوادر البحرينيّة وتعزيز القطاع المصرفي والمالي بمختلف الحلول الرائدة والمبتكرة.”

والجدير بالذكر أن بنك سنغافورة الخليج سيقدم خدمات مصرفية رقمية شاملة لعملائه من الشركات في الاقتصاد الرقمي لإدارة أصولهم المالية والرقمية التقليدية عبر منصة واحدة. وسيمكن البنك العملاء في مختلف أنحاء العالم من حلول الانضمام الرقمي عن بعد والمقدمة من بنك سنغافورة الخليج.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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