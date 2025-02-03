أبوظبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فعالياتها للتوعية بأهمية ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات حققت نتائج إيجابية وشهدت توسعًا كبيرًا خلال العام الماضي مشيرة إلى أن عدد المُستفيدين من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية ارتفع في عام 2024 إلى 15,713 مُشاركًا في الفعاليات الحضورية التي شملت جميع إمارات الدولة وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال عام 2024 مُقابل 14,455 مُشاركًا في عام 2023 بزيادة نسبتها 8.7%.

وأوضحت أن عام 2024 شهد استحداث عدد كبير من البرامج والأنشطة التوعوية المُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات والموضوعات المُرتبطة بها في ظل توسع قاعدة المُسجلين والمعنيين بضريبة الشركات، حيث كثفت الهيئة جهودها لتلبية المُتطلبات المعرفية لقطاعات الأعمال، لمساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023 مُشيرة إلى أن عدد الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي شهد توسعًا كبيرًا وارتفع إلى 70 فعالية مُقابل 49 فعالية خلال عام 2023 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 42.9%.

ونوهت الهيئة في بيان صحفي اليوم بارتفاع نسبة رضا المُشاركين في فعاليات التوعية بضريبة الشركات إلى 96% خلال العام الماضي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 94% في عام 2023.

وأشارت إلى أنه تم خلال عام 2024 إطلاق العديد من المُبادرات والبرامج التوعوية الجديدة مع مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات مُوضحةً أنه من بين الفعاليات المُستحدثة؛ حملة التوعية بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الاشخاص الخاضعين للضريبة وورش عمل حول إنشاء المجموعات الضريبية، وحول تسجيل شركات المناطق الحرة، والتعريف بالخدمات الجديدة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.

وأضافت أنه تم تطوير المحتويات التعريفية لفعاليات حملة الهيئة الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال حيث تناولت موضوعات ضريبية جديدة متنوعة ومُتخصصة، من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، اعتمادًا على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بسلاسة ودقة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذا التوسع والتطوير جاء في إطار الحرص على التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة مُشيرة إلى مواصلة الجهود خلال العام الحالي لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات.

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