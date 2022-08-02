المؤسسة تعتز بخدمة أكثر من 150 ألف متعامل على مستوى مختلف وحداتها التنظيمية

تحت شعار "سعادتكم هي أسمى غاياتنا"، استقبل مركز الاتصال التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 70 ألف استفساراً من خلال مختلف قنوات التواصل التي تقدمها المؤسسة لصالح متعامليها سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق "الواتس آب".

وفي هذا السياق، أكدت هند أحمد شاكر، مدير إدارة الاتسراتيجية والاتصال بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مركز الاتصال التابع للمؤسسة يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة متعاملي المؤسسة ومختلف وحداتها التنظيمية والذين يصل عددهم إلى أكثر من 150 ألف متعامل تعتز المؤسسة بخدمتهم، مضيفة أن المؤسسة تتبع إجراءات تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير للتعامل مع الاستفسارات والملاحظات باستخدام 4 لغات مختلفة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردو والفارسية.

وأوضحت شاكر أن مركز الاتصال استقبل نحو 37 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم 800990 خلال النصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى الاستجابة إلى ما يقرب من 28 ألف بريداً إلكترونياً عبر info@pcfc.ae، والرد على 1850 محادثة عبر الموقع الإلكتروني www.pcfc.ae، علاوةً على استقبال أكثر من 800 استفساراً عبر تطبيق "الواتس آب".

وقالت شاكر: "يحرص مركز اتصال مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على التجاوب المهني والسريع على جميع المكالمات الواردة إليه من مختلف المتعاملين وفقاً لمعايير الآيزو رقم 10002، حيث يتم الرد على الاستفسسارات والملاحظات بشكل فوري سعياً نحو تحقيق رضا وسعادة المتعامل، وذلك من خلال فريق عمل متخصص ومؤهل وملتزم بإيجاد الحلول المناسبة بسرعة ودقة وجودة عالية بما يتوافق مع معايير التميز".

وأشارت شاكر إلى أنه سعياً نحو مراقبة وتقييم ردود الفعل، تجري المؤسسة استبيانات دورية بشكل منتظم عبر قنوات إلكترونية مختلفة لقياس مؤشرات سعادة المتعاملين وذلك في إطار الامتثال لنظام إدارة التغذية الرجعية للمتعاملين، مضيفة أن المؤسسة حريصة على الاستجابة لتعليقات ومقترحات المتعاملين وفقاً لنظام موحد للتعامل مع آرائهم لضمان تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات السعادة والرضا لديهم حيث بلغت نسبة سعادة متعاملي المؤسسة خلال العام الماضي %85.

#بياناتحكومية

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