الهاجري: "ملتزمون بزراعة وتجميل دبي وفق ممارسات مُبتكرة ترتقي بجاذبية المدينة وطابعها الجمالي وترسخ مكانتها كوجهة عالمية للاستدامة

"يأتي المشروع ضمن مستهدفات "مشروع دبي الخضراء" لتطوير البنية التحتية و دعم استدامه الموارد الطبيعية وتوفر بيئة صحية تعزز من جَودة الحياة"

زراعة وتجميل تقاطعين على شارع الشيخ زايد وثلاثة تقاطعات على شارع الخيل

زراعة جوانب الطريق على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بمساحة 250,000 متر مربع

أكثر من 1.4 مليون متر مربع المساحة التي امتدت عليها أعمال زراعة وتجميل التقاطعات الحيوية

2.5 مليون شتلة من الزهور والنباتات التجميلية.. و6,500 شجرة تُزين التقاطعات

تثبيت أنظمة ري مستدامة متطورة وذات كفاءة عالية في استهلاك المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بزيادة نسبة المساحات الخضراء المزروعة في الإمارة؛ أنجزت بلدية دبي 7 مشاريع تجميلية جديدة لزراعة وتجميل التقاطعات الرئيسة على شارعي الشيخ زايد والخيل، بتكلفة 245 مليون درهم، وبمساحة تمتد على أكثر من 1.4 مليون متر مربع.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي البلدية المتواصلة لتعزيز جاذبية إمارة دبي، وإضفاء هوية بصرية جمالية تعكس المزيج الفريد بين الطابع العمراني المتميز، والمساحات الخضراء التي تُزين التقاطعات الحيوية في الإمارة وفق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة عالمياً.

واستندت البلدية في تنفيذ هذا المشروع إلى رؤية متكاملة تسعى للارتقاء بالمشهد الجمالي لتقاطعات الإمارة عبر توسيع الرقعة الخضراء، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى زراعة وتجميل دبي وفق أرقى معايير الاستدامة البيئية، حيث بلغ عدد الزهور والنباتات التجميلية المزروعة قرابة 2.5 مليون شتلة، و6,500 شجرة. بالإضافة إلى تثبيت أنظمة ري مستدامة ومتطورة وذات كفاءة عالية في استهلاك المياه.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشاريع زراعة وتجميل التقاطعات والشوارع الرئيسة التي نفذتها بلدية دبي؛ تندرج ضمن مستهدفات "مشروع دبي الخضراء" الهادف إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وفق خطط مدروسة ومستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وقال سعادته: "ملتزمون في بلدية دبي بمواصلة التوسع في زراعة دبي، عبر تنفيذ مشاريع متكاملة ووفق ممارسات مُبتكرة تهدف إلى الارتقاء بجاذبية المدينة، وتعزيز الطابع الجمالي الفريد للإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاستدامة والتميز الذي يجمع بين التطور العمراني وجاذبية التنوع البيئي".

وأضاف سعادته: "تعكس هذه المشاريع التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية خضراء وتوفير بيئة صحية ومريحة للمقيمين والزوار وتعزز من جَودة الحياة المُقدمة لهم، من خلال توسيع المساحات الخضراء، والحفاظ على الاستدامة البيئية، فضلاً عن تعزيز استدامة الموارد الطبيعية من خلال استخدام أحدث أنظمة الري الذكية التي تحقق استهلاكاً مثالياً للمياه".

تقاطعات شارع الشيخ زايد

ونفّذت بلدية دبي أعمال زراعة وتجميل تقاطعات شارع الشيخ زايد الشريان الحيوي لإمارة دبي عبر أربعة مشاريع رئيسة، على مساحة إجمالية تبلغ 843,000 متراً مربعاً، شملت زراعة وتجميل تقاطعَين رئيسيين هما؛ تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس، وتقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الجمايل (شارع جرن السبخة سابقاً)، وزراعة وتجميل جوانب الطريق من تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع أم سقيم، وصولاً إلى تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس بطول 70 كيلو متر.

وشملت أعمال الزراعة والتجميل في تقاطعات وجوانب الشوارع الرئيسة؛ زراعة قرابة 1.5 مليون شتلة من الزهور والنباتات، وزراعة 3,500 شجرة، لتقديم نموذج متميز في مجال الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تعزيز الجاذبية الطبيعية للتقاطعات بفضل استخدام 290 ألف متر مربع من مغطيات التربة التي تمنع التآكل وتضفي على المنطقة مظهراً طبيعياً راقياً.

تقاطعات شارع الخيل

وضمت أعمال زراعة وتجميل تقاطعات شارع الخيل ثلاثة مشاريع رئيسة غطّت مساحة تتجاوز 625,000 متراً مربعاً شملت، تقاطع شارع الخيل مع شارع الميدان؛ وتقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد؛ وشارع الخيل مع شارع أم سقيم. وضمت أعمال الزراعة التجميلية؛ زراعة مليون شتلة من الزهور والنباتات، و3,000 شجرة، واستخدام 143,654 متراً مربعاً من مغطيات التربة.

وتواصل بلدية دبي جهودها في تنفيذ المزيد من المشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن جاذبيةً وجمالًا واستدامةً عالميًا، والتي تنسجم مع المساعي الحثيثة للبلدية في تبني وتطبيق أفضل ممارسات واستراتيجيات الاستدامة البيئية. وكانت بلدية دبي قد زرعت أكثر من 185 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وبمعدل 500 شجرة يومياً. كما بلغت المساحة الجغرافية المُضافة إلى الرقعة الخضراء في الإمارة 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنةً بـ 170 هكتاراً في 2022.

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