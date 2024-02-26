دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال ش.م.خ التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، عن توزيع أرباح نهائية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 12,252,240 درهم إماراتي. ويصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24,504,480 مليون درهم إماراتي للعام بأكمله، ويمثل 7.0 فلس لكل وحدة. سيقوم الصندوق بدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين اعتبارًا من تاريخ 4 مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في تاريخ 29 فبراير 2024.

يتيح صندوق المال كابيتال ريت للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ المال كابيتال ريت على حرمٍ مدرسيٍ في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة جيمس للتعليم على التوالي.

من حيث الأداء المالي للأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، سجل صندوق المال كابيتال ريت صافي دخل عقاري قدره 44.8 مليون درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 93.6% مقارنة بالأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يعزى ذلك إلى زيادة تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في الأصول التعليمية عالية المستوى. حقق الصندوق صافي ربح محقق (قبل إعادة تقييم العقارات) قدره 24.7 مليون للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (18.9 مليون درهم - للأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

على جانب بيان المركز المالي لصندوق المال كابيتال ريت، نما الصندوق إجمالي أصوله إلى 624.0 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 من 355.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022. بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 578.0 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 (301.0 مليون درهم - في 31 ديسمبر 2022). وتدل هذه النتائج على مكانة الصندوق المالية القوية.

منذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل المال كابيتال ريت على زيادة محفظة أصوله من خلال الاستحواذ على أصول تعليمية مدرة للدخل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين الذي تم الإعلان عنه في 5 فبراير 2024 إلى جمع 440 مليون درهم إماراتي كحد أقصى، ويدل على نجاح استراتيجية المال كابيتال ريت التي تتمثل بصنع القيمة للمساهمين عبر توفير استثمارات استراتيجية مجدية. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.

وتعليقًا على توزيع الأرباح، قال السيد ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: ’’يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق المال كابيتال ريت للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام.‘‘

وأضاف: ’’وبالرغم من إلمام مجلس الإدارة والفريق الإداري بالظروف الجيوسياسية الحالية وملامح عدم الاستقرار في المنطقة، ما زلنا متفائلين بشأن أداء الصندوق للعام 2024، مما يعزز التزامنا باستراتيجيتنا الاستثمارية لتنويع المحفظة لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي بهدف تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين وأصحاب المصلحة في صندوق المال كابيتال ريت.‘‘

#بياناتحكومية

-انتهى-

جهات الاتصال:

Shapeالإعلامي/المحللون:

ناهد عاشور/أسعد المصري

شركة ككست سي إن سي

almal@kekstcnc.com

المستثمرون:

علاقات المستثمرين في صندوق المال كابيتال ريت:

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:

بنك أبوظبي الأول

السوق المالية:

Shape

سوق دبي المالي

لمحة حول صندوق المال كابيتال ريت: المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق يستثمر في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرّة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل عقود إيجار طويلة الأمد مع أطراف ذو جدارة ائتمانية عالية وضمانات إيجارية مستقرة.

يتيح الصندوق للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستثمار في أصول ذات رواسخ قوية، من خلال استراتيجية للاستثمار في قطاعات عالية الإمكانات في دولة الإمارات مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعة، بهدف توفير صافي عائد ربحي بنسبة 7%.

وبحسب السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، فقد بلغ حجم صندوق المال كابيتال ريت حوالي 580 مليون درهم إماراتي تديرها شركة المال كابيتال، من أجل تحقيق الأهداف التالية:

الاستحواذ على عقارات مدرّة للدخل في القطاعات التي تتمتع بمعدل نمو مرتفع مثل التعليم والرعاية الصحية والصناعة في الإمارات ودول منطقة الخليج.

إبرام عقود إيجار طويلة الأمد مع المستأجرين من ذوي الجدارة الائتمانية الجيدة

استهداف صافي عائد ربحي يتجاوز 7.0% من خلال توقيع عقود إيجار مع أطراف ذات جدارة ائتمانية عالية

المحافظة على هيكل رأس المال الأمثل في جميع الأوقات

لمعرفة المزيدـ الرجاء زيارة https://www.almalcapitalreit.com/ar/index.php

نبذة عن مدير الصندوق المال كابيتال ش.م.خ تأسست شركة المال كابيتال في عام 2005 كشركة متخصصة في توفير الخدمات المالية المتنوّعة وتحمل الشركة ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع. تبلغ قيمة الأصول الحالية المدارة نحو 2.2 مليار درهم إماراتي. وتوفر المال كابيتال حزمة خدمات مالية تركز على مجالات أعمال متنوعة تشمل الاستثمارات المباشرة، والخدمات الاستشارية للشركات، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. وتمتلك الشركة خبرة عميقة خبرة في مجالات إدارة الاستثمار، وتمويل الشركات، والتداول عبر فئات الأصول المختلفة، مما يجعلها الخيار المفضل للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.almalcapital.com