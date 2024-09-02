أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تمكينه مشاركة سبعة مشاريع إماراتية لعرض منتجاتها في الجناح المخصص له في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يعقد سنوياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتعزيز ظهور علاماتها التجارية بإتاحة مشاركتها في أهم المعارض المحلية والدولية.

وتنتمي المشاريع المشاركة ضمن جناح صندوق خليفة إلى قطاعات الأطعمة والمشروبات، والخدمات، والبيع بالتجزئة والتصنيع، وتشمل:" ألترا مارين، وهي شركة إماراتية تمارس نشاطها التجاري في مجال تجارة السفن والقوارب وألواح التزلج المائي، بالإضافة إلى تجارة الملابس الرياضية وملابس الصيد بالتجزئة والجملة؛ ورشة العين الفنية لإصلاح الأسلحة المختصة في ابتكار الحلول الشاملة في قطاع خدمات صيانة و إصلاح الأسلحة العسكرية، وتوفير قطع غیارها، وصيانة میادین الرماية، بالإضافة إلى البحث و التطوير في قطاع الأسلحة؛ شركة لو بابيلون للمشغولات اليدوية، المختصة بتصنيع وبيع قطع ديكور للفراشات المحنطة في أطر او زجاجات يدوياً".

وتضم القائمة أيضاً خلف المزروعي لتجارة غذاء الصقور، مزودو الأغذية المخصصة لحيوانات حدائق الحيوان وأحواض الأسماك، كما توفر الشركة أيضاً خلال موسم الصيد، صقور الصيد الحية التي تتمتع بأعلى مستويات الأداء، لفرق السباق والصقارين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ الشوامخ للوازم الرحلات، المختصة ببيع جميع أدوات ومعدات الرحلات البرية. شركة السويدي لتجارة معدات الفروسيةالمختصة ببيع جميع معدات رياضة الفروسية والأعلاف الخاصة بالخيل؛ مقهى كوفي أركيتكشر- وجهة محبي القهوة العالية الجودة، الذي حصلت صاحبته على بطولات في تحضير القهوة وتذوقها محلياً وعالمياً.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة: "بالإضافة إلى الخدمات التمويلية للمشاريع القائمة والناشئة، يقدم صندوق خليفة لأعضائه مجموعة متنوعة من الخدمات غير التمويلية القيمة، عن طريق برنامج عضويته المميز، والذي يتيح المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الرائدة المحلية والدولية. نحرص على المشاركة الدورية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، واستضافة مشاريع أعضاء صندوق خليفة الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ضمن جناح الصندوق، وتمكينها من الترويج لخدماتها ومنتجاتها المبتكرة أمام جمهور وشريحة أكبر.

وأضافت: "لا يشكل المعرض مجرد فرصة لعرض المنتجات، بل هو منصة استراتيجية لتعزيز ظهور العلامات التجارية الوطنية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، والنمو محلياً وإقليمياً، كما نهدف من خلال تعزيز مشاركة المشاريع، إلى تسليط الضوء على الإبداع والابتكار الريادي الإماراتي وجودة المنتجات والخدمات المحلية، وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ليتاح بذلك الفرصة للمشاريع بالتوسع والوصول إلى أسواق جديد.”

وتستعد اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لاستضافة الدورة القادمة من هذا الحدث البارز الذي من المتوقع أن يستقطب هذا العام من 174,000 زائر. ويعد المعرض من أكبر الفعاليات في المنطقة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التبادل التجاري والثقافي. كما يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والسياح، ومن المقرر أن يشهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية المعنية بقطاعات الصيد والفروسية والتراث، إضافة إلى عروض حية وفعاليات ثقافية متنوعة تعكس الموروث الغني للمنطقة.

يمكن زيارة جناح صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 والاطلاع على المشاريع المدعومة من قبل الصندوق في القاعة 5، جناح رقم 5-015 في المركز الوطني للمعارض طوال فترة إقامة المعرض من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024.

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