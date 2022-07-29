بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 6.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1770 مبايعة بقيمة 4.7 مليار درهم، منها 254 مبايعة للأراضي بقيمة 1.35 مليار درهم و1516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.35 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 308 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 175 مبايعة بقيمة 501 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 346 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.62 مليار درهم منها 91 رهونات أراضي بقيمة 629.05 مليون درهم و345 رهونات فلل وشقق بقيمة 991.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 321 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 209 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 510.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الاولى بقيمة 192 مليون درهم وأخري في منطقة رقه البطين بقيمة 130 مليون درهم.

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