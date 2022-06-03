بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 6.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1959 مبايعة بقيمة 5.05 مليار درهم، منها 333 مبايعة للأراضي بقيمة 1.5 مليار درهم و1626 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الجداف. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 308 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 189 مبايعة بقيمة 538 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 427 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.58 مليار درهم منها 78 رهونات أراضي بقيمة 567.86 مليون درهم و357 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.01 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 202 مليون درهم وأخري في منطقة المناره بقيمة 126 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 84 هبة بقيمة 228.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 85 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -