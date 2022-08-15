بغداد، العراق: ساهمت الاحداث السياسية في العراق مع تعثر تشكيل الحكومة بعد أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية تحديًا لسوق الأسهم في السوق المالي العراقي ، حيث انخفضت أحجام التداول بنسبة 67٪ لشهر يوليو.

وبحسب توغبا تان كاراكايا ، المحلل في قسم الأبحاث في شركة ربيع للأوراق المالية: " مع إجازة عيد الأضحى و الأزمة السياسية الحالية ، والاحتجاجات في العراق ، فلا عجب أن نشهد ضعف في أحجام التداول ، حيث ينتظر المستثمرون ليروا ماذا ستؤول اليها هذه التراكمات والحل في نهاية المطاف، قد يستغرق الأمر لبضعة أسابيع قادمة لمعرفة الاتجاه الذي يسير فيه العراق. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة ، فقد شهدنا زيادة في تداول الأجانب بلغت 16.6٪ في تموز (يوليو) مقارنة بالشهر السابق ".

وتشير الأرقام إلى أن 35.5٪ من حجم التداول كان مرتبطًا بقطاع البنوك ، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 18.7٪ ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.0٪ من إجمالي التداولات.

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