بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 6.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1902 مبايعة بقيمة 4.8 مليار درهم، منها 243 مبايعة للأراضي بقيمة 1.29 مليار درهم و1659 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.51 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 349 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.66 مليار درهم منها 88 رهونات أراضي بقيمة 700.36 مليون درهم و292 رهونات فلل وشقق بقيمة 959.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 405 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الاولى بقيمة 270 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 119 هبة بقيمة 286.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 148 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية