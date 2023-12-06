الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: يشارك وفد من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس الديوان في الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي لـ "المنظمة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة" (ARABOSAI)، والذي ينعقد يومي 6 و 7 ديسمبر 2023 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ويبحث الاجتماع الذي تشغل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، نشاطات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي وتقارير المعايير المهنية والرقابية والمخطط الاستراتيجي للمنظمة والدراسات التفصيلية حول الاحتياطي وفوائض المنظمة المالية والمبادرات التطويرية وهيكلية اللجان وتقارير الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التعاون المشترك بين الجهات المشاركة وآليات العمل المستقبلي المستدام. ويبحث الاجتماع أيضاً المشاركات في اعمال لجان منظمة الإنتوساي ومشاركة الأجهزة الأعضاء وإعداد دراسات مالية حول قيمة الرواتب في مقابل ما يقوم به الموظفون من عمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: " تعكس مشاركتنا في 'المنظمة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة' التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تحقيق التكامل والتناغم في العمل الرقابي بين الأجهزة المالية ودواوين المحاسبة في الوطن العربي. نحن نؤمن بأن هذا التعاون يعزز من آليات الشفافية والمساءلة، مما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية وموثوقة. ونسعى من خلال هذا التعاون، لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير القدرات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، لضمان إدارة فعالة للموارد العامة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقتنا".

يشار إلى أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والـمحاسبة تأسست سنة 1976، وتهدف المنظمة إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهـزة الأعـضاء وتـوطيد الصلات بينها، وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والـدراسات والبحوث في ميدان الرقابة الـمالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي، وتقديم المعونة اللازمة إلى الــدول الـعربية التي ترغب في إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أو التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها، فضلاً عن العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الـرقابة الماليـة، ونشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.

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وائل سري الدين

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