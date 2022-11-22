في ظل الأداء الاستثنائي الذي حققه مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام الجاري

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مطارات دبي عن توقعاتها حول حركة المسافرين مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي (DXB)، وذلك في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

شهد مطار دبي الدولي DXB أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر. واستقبل المطار نحو 18.5 مليون مسافراً خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل بذلك المرة الأولى التي يصل عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة العالمية.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "لقد شهدنا أداءً قوياً خلال هذا العام وارتفاعاً مطرداً في أعداد المسافرين بما يتجاوز توقعاتنا. يجسد هذا الأداء المبهر نتائج التعاون المثمر والجهود الدؤوبة من جميع الشركاء الاستراتيجيين ومجتمع الطيران في دبي بهدف توفير خدمات وفق أعلى المعايير وتقديم تجربة سفر استثنائية. لقد ساهمت استراتيجيتنا القائمة على التعاون والتميز في تقديم الخدمات في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات بما يلبى متطلبات المسافرين ويحقق رضاهم، وهذا الأمر هو المؤشر على تحقيق التميز".

أرقام وإحصائيات

سجل مطار دبي الدولي DXB زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18,455,938 مليون مسافر في تلك الفترة، مستقبلاً نحو 46,340,826 مليون مسافر بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 167.9% على أساس سنوي. وتشير

هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 72% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

الشحن

لقد تأثرت حركة الشحن بسبب تخفيض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وتوجيه بعض رحلات الركاب إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC في شهر مارس الماضي، فقد بلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 397,676 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بإجمالي 1,307,691 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مسجلة تراجع بنسبة 23.3%.

الرحلات الجوية

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 98,577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي إلى 274,911 رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5% على أساس سنوي.

أبرز وجهات السفر الدولية

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد المسافرين بإجمالي 6.8 مليون مسافر، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين خلال تسعة أشهر من العام الجاري. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 3.4 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة 3.2 مليون مسافر، ثم باكستان 2.7 مليون مسافر، والولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليون مسافر، وأخيراً أستراليا 1.1 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 2 مليون مسافر، تليها الرياض 1.5 مليون مسافر، ثم مومباي التي سجلت 1.3 مليون مسافراً.

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