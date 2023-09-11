على طريق الوصول إلى 100% طاقة نظيفة بحلول 2050

24% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مع اكتمال المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في 2026

50 مليار درهم استثمارات المجمع حتى 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي خلال "عام الاستدامة" الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP)، جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي من خلال مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل للطاقة. وخلال العام الجاري، دشنت الهيئة المرحلة الخامسة من المجمع (بقدرة 900 ميجاوات واستثمارات تزيد على ملياري درهم)، كما وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من المجمع (بقدرة 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.51 مليار درهم).

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيقلل الانبعاثات الكربونية في دبي بنحو 6.424 مليون طن سنوياً مع اكتمال المرحلة السادسة في عام 2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير هيئة كهرباء ومياه دبي بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولتحقيق هذا الهدف نواصل تنفيذ مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، بما يعادل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24% خلال عام 2026 مع استكمال مشاريع المرحلتين الرابعة والسادسة من المجمع الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم." وعند اكتماله بحلول عام 2030، سيسهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.

مراحل المجمع ونسبة الخفض في الانبعاثات الكربونية:

المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاوات: تسهم في تقليل 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات: تسهم في تقليل 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً

المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات: تسهم في تقليل 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميجاوات: ستسهم عند اكتمالها في تقليل 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً

المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميجاوات: تسهم في تقليل 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً

المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميجاوات: ستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً

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