الهاجري: المشروع ركيزة أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامة

أكثر من .83 ملايين ساعة عمل في المشروع الأكبر والأكثر كفاءةً عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة

المركز سيعالج 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً ويوفر موارد طاقة لسد احتياجات أكثر من 135 ألف منزل

تماشياً مع "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت بلدية دبي إنجاز 62% من "مركز دبي لمعالجة النفايات" في منطقة ورسان، وهو المشروع الأكبر من نوعه والأكثر كفاءةً عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأشارت البلدية أن عدد ساعات العمل في المشروع فاق .83 ملايين ساعة، حيث تتولى 30 شركة تنفيذ أعمال المقاولة والتوريد والخدمات الاستشارية. وبحلول عام 2024، سيعالج المركز يومياً ما يقارب 5666 طناً من النفايات الصلبة عبر 5 خطوط حرق، ليتم تحويلها إلى طاقة تغذي شبكة الكهرباء المحلية بحوالي 200 ميغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة.

وقال المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أن "مركز دبي لمعالجة النفايات" هو مشروع استراتيجي ضخم بأبعاد تنموية واقتصادية وبيئية مُستدامة، حيث يعد الأول عالمياً من حيث الحجم وكفاءة آليات العمل، ويمتد على مساحةٍ إجمالية تتجاوز 400 ألف متر مربع، بقدرة تشغيلية تتيح معالجة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى طاقة ستغطي احتياجات مركز دبي للنفايات بالإضافة إلى محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ورسان، بكمية تعادل احتياجات ما يزيد عن 135 ألف منزل.

وأضاف: "نواصل في بلدية دبي تنفيذ مشاريع استراتيجية محورها رفاهية المجتمع وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الحيوية. ويسرنا إعلان التقدُّم في إنجاز "مركز دبي لمعالجة النفايات" الذي يمثل ركيزةً أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامةً، حيث يوفر حلاً بديلاً ومُستداماً لردم النفايات، ومورداً للطاقة النظيفة، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة الإمارة في مصافِ المدن التي تقود مسيرة الاستدامة عالمياً، وزيادة قدرة دبي على استقطاب الاستثمارات والمشروعات التجارية والسُيَّاح."

وقال الهاجري: "نحرص في بلدية دبي على توظيف أحدث الابتكارات التقنية وتطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز صحة وسلامة المُجتمع المحلي، والحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً. وسيقدم المركز الجديد إضافةً نوعية للمشهد التنموي في دبي، وسيكون له أثر إيجابي ملموس فور دخوله طور التشغيل."

وأوضحت البلدية بأن تم الانتهاء من صناعة المولد الذي سيوفر إمدادات الطاقة الناجمة عن معالجة النفايات، كما تم الانتهاء من تصنيع محرك التوربينة. وعند بدأ عملياته، سيعالج المركز 45% من حجم نفايات البلدية الحالي في دبي بمنهجية صديقة للبيئة من خلال مُرشح نسيجي يتضمن 12,480 كيساً أسطوانياً للترشيح. وسيعتمد المركز على الشاحنات في جمع النفايات، حيث سيستقبل حوالي 1000 شاحنة يومياً، بمعدلٍ يقارب 88 شاحنة في الساعة. وسيُستخدم رماد القاع الناتج عن إحراق النفايات في مشاريع البنية التحتية بعد إعادة تدويره، كما سيعتمد المشروع على مياه الصرف المُعاد تدويرها من محطة المعالجة في ورسان مما سيعزز الاقتصاد الدائري والاستدامة.

يُذكر أن بلدية دبي سبق وأن أعلنت اتخاذ حزمةٍ من الإجراءات في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات، والرامية لتقليل وتحويل النفايات كلياً عن مسار الطمر بحلول العام 2030، ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده دبي. كما تلعب البلدية دوراً محورياً في استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، والوصول إلى صفر نفايات مطمورة تقريباً بحلول 2041.

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