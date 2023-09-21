كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو حجم صادرات إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.19% حيث بلغ حجم صادرات الإمارة 4.57 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بحوالي 4.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2022، وتتصدر منتجات السفن والقوارب على رأس المنتجات المُصدرة تليها منتجات الزيوت المعدنية والأسماك والمصنوعات الفولاذية، كما تتصدر المملكة العربية السعودية كأكثر الوجهات لصادرات الإمارة تليها إيطاليا والكويت وتركيا.

ويعكس نمو حجم صادرات عجمان جهود الإمارة بمتابعة القيادة الرشيدة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تصب في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص، ومدى حرص كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنويع الأدوات الاستباقية والخدمات الداعمة لتعزيز نمو حجم الصادرات من المنتجات المحلية دعما لمستهدفات ورؤية عجمان.

وتمتلك إمارة عجمان بنية تحتية لوجستية متقدمة تساهم بشكل مباشر في تحسين عمليات الشحن والنقل وجعلها أكثر كفاءة إلى جانب ما تشهده المناطق الصناعية من تطورات مستمرة، الامر الذي أثر بشكل إيجابي على نمو حجم الاستثمارات المباشرة وخاصة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

هذا وتعتمد غرفة عجمان أجندة اعمال ديناميكية لزيادة حجم صادرات إمارة عجمان وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية من خلال تنويع المشاركات في المعارض الخارجية مع أعضائها من الشركات والمصانع، وتعزيز الشراكات الدولية بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما تسعى غرفة عجمان إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المواكبة لأهداف إمارة عجمان، عبر الارتقاء بأنشطة أعضائها من منشآت القطاع الخاص وتطوير ونمو أعمالهم بما يدعم دور غرفة عجمان الريادي في دعم اقتصاد مستقبلي متنوع، وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار.

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