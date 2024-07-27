دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن جهودها للارتقاء بخبرات كوادرها في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 61 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2024، شارك فيها 2,110 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على التطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وفي أعلى المعايير العالمية، والعمل على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين ليواكبوا آخر التطورات في هذا المجال، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه متعاملينا وموظفينا وموظفي الموردين والمقاولين الذين يعملون في مشاريع الهيئة، إضافة إلى توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية والاعتمادية."

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على توفير أفضل البرامج التدريبية والتوعوية التي تعزز بيئة العمل الآمنة وتسهم في الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة، بما يسهم في تحقيق سعادة الموظفين وتعزيز الإنتاجية والجودة."

بالإضافة إلى الدورات التدريبية، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية على مدار العام مثل "أسبوع الصحة والسلامة العامة"، و"أسبوع الصحة والسلامة الداخلي" السنوي، واليوم التوعوي للصحة والسلامة المهنية للمقاولين، وغيرها من فعاليات وأنشطة تهدف إلى الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية. ويحصل الموظفون الذين يتم تدريبهم من قبل كوادر هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادات معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

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