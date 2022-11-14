دبي: رحبت مدينة إكسبو دبي ضمن تحدي دبي للياقة، بأكثر من 6000 رياضي من جميع الأعمار والقدرات البدنية للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة واللياقة البدنية والصحة في 12-13 نوفمبر.
واستمتع المشاركون بممارسة العديد من النشاطات الرياضية، والتي تضمنت سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية وورش عمل كرة القدم، ودروس اليوغا وركوب الدراجات في حديقة الثريا، والقفز على الترامبولين.
يستمر تحدي دبي للياقة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة حتى 27 نوفمبر.
#بياناتحكومية
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نبذة عن مدينة إكسبو دبي
- مدينة إكسبو دبي هي إرث إكسبو 2020 دبي ، الذي يبني على نجاحه الباهر ويحافظ على 80 في المئة من بنيته التحتية
- تقوم مدينة إكسبو دبي على أساس اعتقاد راسخ بأنه بإمكان تحالف واسع من الناس الذين يعملون معاً أن يدفع التقدم البشري للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة وكرامة للجميع
- صممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام المستند على الابتكار ولمدن المستقبل النظيفة والخضراء والممكّنة بالتكنولوجيا والمتمحورة حول الإنسان، والتي تحفز العمل في مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري
- توفر مدينة إكسبو دبي بيئة مواتية للأعمال ترتكز على التكنولوجيا والابتكار الرقمي
- تحتفي مدينة إكسبو دبي بالابتكار البشري والخيال والبراعة وتعمل على إلهام الأجيال القادمة عبر العديد من البرامج والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية
- مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة لأبرز الأحداث العالمية بما في ذلك مؤتمر الأطراف 28، وتدعم أهداف التنمية الأشمل في دولة الإمارات العربية المتحدة