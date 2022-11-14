دبي: رحبت مدينة إكسبو دبي ضمن تحدي دبي للياقة، بأكثر من 6000 رياضي من جميع الأعمار والقدرات البدنية للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة واللياقة البدنية والصحة في 12-13 نوفمبر.

واستمتع المشاركون بممارسة العديد من النشاطات الرياضية، والتي تضمنت سباقات الجري وركوب الدراجات الهوائية وورش عمل كرة القدم، ودروس اليوغا وركوب الدراجات في حديقة الثريا، والقفز على الترامبولين.

يستمر تحدي دبي للياقة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة حتى 27 نوفمبر.

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